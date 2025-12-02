כיכר השבת
תקף, ומשך בשערה

הנוסעים ההמומים תיעדו: נוסע התפרע בטיסה והיכה את אחת הדיילות | צפו

ברשתות החברתיות פורסם תיעוד חריג של אלימות נוסע בטיסה כלפי צוות האוויר, אירוע שנגמר במעצר הנוסע | האירוע, שלא נתברר מתי אירע, התרחש בטיסת צ'רטר של חברת התעופה האמריקנית 'ספיריט איירליינס' מנאשוויל ללאס וגאס בארצות הברית | בתיעוד נראה הנוסע מתעמת עם צוות האוויר, ובשלב כלשהו תוקף את הדיילת ומושך בשערה | הצוות שהיה במקום נראה המום מהסיטואציה ומיהר להשתלט עליו | צפו (תעופה)

המכות בטיסה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

