המכות בטיסה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
תקף, ומשך בשערה
הנוסעים ההמומים תיעדו: נוסע התפרע בטיסה והיכה את אחת הדיילות | צפו
ברשתות החברתיות פורסם תיעוד חריג של אלימות נוסע בטיסה כלפי צוות האוויר, אירוע שנגמר במעצר הנוסע | האירוע, שלא נתברר מתי אירע, התרחש בטיסת צ'רטר של חברת התעופה האמריקנית 'ספיריט איירליינס' מנאשוויל ללאס וגאס בארצות הברית | בתיעוד נראה הנוסע מתעמת עם צוות האוויר, ובשלב כלשהו תוקף את הדיילת ומושך בשערה | הצוות שהיה במקום נראה המום מהסיטואציה ומיהר להשתלט עליו | צפו (תעופה)
