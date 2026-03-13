ענקית הלואו קוסט האירית ריינאייר הכחישה השבוע את הדיווחים שלפיהם אחד ממטוסיה עוקל באוסטריה. בהודעה לעיתונות מסרה חברת התעופה כי "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה".

ההודעה באה בעקבות תקרית שאירעה בערב יום שני, שבה מטוס בואינג 737 השייך לחברת התעופה עוקל בנמל התעופה לינץ שבאוסטריה בשל תביעת לקוחה בסכום של 355.02 אירו (כ-1270 שקלים).

גאורג ואגנדר, עורך הדין של הלקוחה נקט בהליכי עיקול לאחר שקיבל צו הוצאה לפועל מבית המשפט. "תבענו את ריינאייר, אבל הם לא שילמו ובעיקרון, כל דבר בעל ערך ניתן לעיקול", אמר לתקשורת המקומית.

סיפור העיקול החל בעקבות פיצוי הקשור לעיכוב טיסה ועלויות נוספות שנגרמו לנוסעת. לפי תקנת זכויות הנוסעים האוויריים האירופית, נוסעים זכאים לפיצוי בגובה 250 אירו (כ-900 שקלים) לכל אדם במקרה של עיכובי טיסה העומדים בתנאים מסוימים.

הסינים לועגים רשמית לנשיא טראמפ עם סרטון בינה מלאכותית כיכר השבת | 08:58

בנוסף, כך על פי התביעה, חברת התעופה הייתה אמורה לכסות את ההפרש עבור טיסה חלופית של הרגע האחרון שהייתה מאפשרת לנוסעת להגיע בעיכוב קטן יותר.

אלא שעל פי התביעה, חברת התעופה לא שילמה אף אחד מן הסכומים הללו ובמקום זאת החזירה רק את סכום ההזמנה המקורית, והשאירה את תביעת הפיצוי הנפרדת והעלות הנוספת פתוחה.

משלא שולם התשלום, התקדם עורך הדין בצעדי אכיפה המבוססים על צו בית המשפט, שאיפשר את עיקולו של כלי טיס בנמל התעופה שבו פועלת חברת התעופה.