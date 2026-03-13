כיכר השבת
החברה מכחישה

אין פיצויים? ניקח את המטוס | הסיפור ההזוי שמסעיר את ענקית התעופה

לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)

מטוס של ריינאייר (צילום: שאטרסטוק)

ענקית הלואו קוסט האירית ריינאייר הכחישה השבוע את הדיווחים שלפיהם אחד ממטוסיה עוקל באוסטריה. בהודעה לעיתונות מסרה חברת התעופה כי "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה".

ההודעה באה בעקבות תקרית שאירעה בערב יום שני, שבה מטוס בואינג 737 השייך לחברת התעופה עוקל בנמל התעופה לינץ שבאוסטריה בשל תביעת לקוחה בסכום של 355.02 אירו (כ-1270 שקלים).

גאורג ואגנדר, עורך הדין של הלקוחה נקט בהליכי עיקול לאחר שקיבל צו הוצאה לפועל מבית המשפט. "תבענו את ריינאייר, אבל הם לא שילמו ובעיקרון, כל דבר בעל ערך ניתן לעיקול", אמר לתקשורת המקומית.

סיפור העיקול החל בעקבות פיצוי הקשור לעיכוב טיסה ועלויות נוספות שנגרמו לנוסעת. לפי תקנת זכויות הנוסעים האוויריים האירופית, נוסעים זכאים לפיצוי בגובה 250 אירו (כ-900 שקלים) לכל אדם במקרה של עיכובי טיסה העומדים בתנאים מסוימים.

בנוסף, כך על פי התביעה, חברת התעופה הייתה אמורה לכסות את ההפרש עבור טיסה חלופית של הרגע האחרון שהייתה מאפשרת לנוסעת להגיע בעיכוב קטן יותר.

אלא שעל פי התביעה, חברת התעופה לא שילמה אף אחד מן הסכומים הללו ובמקום זאת החזירה רק את סכום ההזמנה המקורית, והשאירה את תביעת הפיצוי הנפרדת והעלות הנוספת פתוחה.

משלא שולם התשלום, התקדם עורך הדין בצעדי אכיפה המבוססים על צו בית המשפט, שאיפשר את עיקולו של כלי טיס בנמל התעופה שבו פועלת חברת התעופה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר