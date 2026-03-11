לפי דיווחים באיראן, ארגון המודיעין של משמרות המהפכה האסלאמית לחץ על חברי מועצת המומחים – הגוף האחראי למינוי המנהיג העליון – ואיים על בני משפחותיהם כדי להבטיח את הכרזתו של מוג'תבא ח'אמנאי כמנהיג החדש אחרי אביו עלי חמינאי.

מקור המעורה בפרטים אמר לאתר IranWire כי הלחץ היה כה חזק עד שחברי המועצה שסירבו בהתחלה הוכרחו לתמוך במינוי על ידי איומים כלפי עצמם וכלפי בני משפחותיהם. לפי אותו מקור, שתיקתם לאחר הבחירה נובעת ככל הנראה מאותם איומים.

איום על בני משפחה הוא טקטיקה ידועה של סוכנויות הביטחון באיראן, ושימש בעבר לדיכוי עיתונאים, פעילים אזרחיים וגם מלשינים ממשלתיים.

לפי דיווח של רויטרס, הארגון דחק הצידה את הסתייגויותיהם של גורמים פרגמטיים במערכת הפוליטית והדתית והצליח לכפות את המינוי, כאשר ההתנגדות של בכירים פוליטיים ואנשי דת אף גרמה לעיכוב של שעות בהכרזה הרשמית על הבחירה.

לפי אותם המקורות, שתיקתו של ח'אמנאי מאז הבחירה בו – כמעט יומיים לאחר ההכרזה – נובעת ככל הנראה הן מהפציעה האפשרית והן משיקולי ביטחון לאחר חיסולו של אביו ב-28 בפברואר.

בינתיים הכוח בפועל במדינה מוחזק בעיקר בידי משמרות המהפכה ולשכת המנהיג העליון, המכונה "בית", המפעילה מערכת השפעה מקבילה בתוך מנגנוני השלטון.