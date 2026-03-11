כיכר השבת
צפו: היעד שישראל תקפה באיראן - בניגוד לבקשה האמריקאית

על פי מקורות אופוזיציה באיראן, ישראל תקפה מחסן נפט במדינה למרות דרישתה של ארצות הברית להפסיק את התקיפות על תשתיות האנרגיה | הבקשה הועברה לדרג המדיני הבכיר בישראל וכן לרמטכ"ל (בעולם)

אזור התקיפה במחסן הנפט לפי הדיווחים
אזור התקיפה במחסן הנפט לפי הדיווחים| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
אזור התקיפה במחסן הנפט לפי הדיווחים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

על פי מקורות אופוזיציה באיראן, ישראל תקפה מחסן נפט סמוך לעיר קום, למרות דרישתה של להפסיק את התקיפות על תשתיות האנרגיה של .

הדרישה האמריקאית דווחה באתר Axios, שציטט שלושה מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח, המסר הועבר לדרג המדיני הבכיר בישראל וכן לרמטכ"ל אייל זמיר.

על פי הדיווח, ממשל טראמפ הציג מספרה נימוקים מרכזיים לבקשה. אחד מהם הוא הרצון של וושינגטון לשמור על אפשרות לשתף פעולה בעתיד עם מגזר הנפט של איראן לאחר סיום המלחמה.

סיבה נוספת היא החשש שתקיפות כאלה יפגעו באוכלוסייה האיראנית, וכן חשש כי הן עלולות להוביל לתגובה איראנית רחבה נגד מתקני אנרגיה במדינות המפרץ.

הבית הלבן, מחלקת המדינה של ארצות הברית ושגרירות ישראל בוושינגטון לא הגיבו לדיווח לפי שעה.

