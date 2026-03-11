צעד לפני מבצע? טראמפ הכריז מלחמה על הטאליבן

הנשיא טראמפ הורה על החרפת הלחץ המדיני והאסטרטגי על שלטון הטאליבן באפגניסטן. ההגדרה החדשה, "מדינה תומכת בכליאות שווא", מציבה את אפגניסטן בשורה אחת עם המשטרים המבודדים ביותר בעולם וסוללת את הדרך לסנקציות חונקות ואף לפעולות מעבר לכך.
המודל האיראני: רמז לבאות?
הפרט שמעורר דאגה רבה בקרב מומחי ביטחון הוא העיתוי והתקדים. איראן זכתה לסיווג דומה בדיוק יממה לפני שארצות הברית פתחה במבצעים צבאיים נרחבים נגד יעדיה. המהלך הנוכחי מסמן לטאליבן כי "עידן הדיפלומטיה של בני הערובה" הסתיים, וכי הבית הלבן רואה בחטיפות אזרחים אמריקנים עילה לעימות ישיר.
מרקו רוביו: "הטאליבן משתמש בשיטות טרור"
שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר בנאום תקיף כי ארצות הברית לא תסבול עוד סחיטה. "הטאליבן חוטף אנשים לצורכי כופר ורואה בהם קלפי מיקוח מדיניים", הצהיר רוביו. הוא קרא לשחרורם המיידי של האזרחים דניס קויל (הכלוא בבידוד מינואר האחרון) ומחמוד חביבי (שנעלם ב-2022). על ראשו של חביבי בלבד הציבה מחלקת המדינה פרס עתק של 5 מיליון דולרים.
מצור על אפגניסטן: הגבלות נסיעה חסרות תקדים
ההגדרה החדשה הופכת את אפגניסטן ל"שטח אסור" עבור אזרחים אמריקנים, בדומה למודל המופעל מול צפון קוריאה:
- איסור כניסה גורף: לא תתאפשר כניסת אזרחים ללא אישור מיוחד ודרכון ייעודי.חסימה דרכונית: אזרח שיפר את ההוראה יסתכן בביטול דרכונו ובהעמדה לדין.ניתוק כלכלי: החרפת הסנקציות על כל גורם המקיים קשרים עם מנגנוני הביטחון של הטאליבן.
הבטחת הנשיא: "לא נפקיר אף אחד"
משפחות החטופים הביעו אמון מלא בנחישות של טראמפ. אחיו של מחמוד חביבי, שנפגש עם בכירים בבית הלבן, קיבל הבטחה מפורשת: "הנשיא רואה בשחרורכם משימה עליונה". הממשל כבר הוכיח יכולת שטח בשנה האחרונה עם שחרורם של מספר אזרחים, אך המהלך הנוכחי מבהיר כי עבור אלו שנותרו מאחור – ארצות הברית מוכנה ללכת עד הקצה.
