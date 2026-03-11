צעד לפני מבצע? טראמפ הכריז מלחמה על הטאליבן

סרטון מלחמה מאפגניסטן - צילום: עמוד הטוויטר הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של אפגניסטן סרטון מלחמה מאפגניסטן | צילום: צילום: עמוד הטוויטר הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של אפגניסטן 10 10 0:00 / 0:39 סרטון מלחמה מאפגניסטן ( צילום: עמוד הטוויטר הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של אפגניסטן )

הנשיא טראמפ הורה על החרפת הלחץ המדיני והאסטרטגי על שלטון הטאליבן באפגניסטן. ההגדרה החדשה, "מדינה תומכת בכליאות שווא", מציבה את אפגניסטן בשורה אחת עם המשטרים המבודדים ביותר בעולם וסוללת את הדרך לסנקציות חונקות ואף לפעולות מעבר לכך.

טרור טאליבן באפגניסטן ( צילום: שאטרסטוק )

מצור על אפגניסטן: הגבלות נסיעה חסרות תקדים

ההגדרה החדשה הופכת את אפגניסטן ל"שטח אסור" עבור אזרחים אמריקנים, בדומה למודל המופעל מול צפון קוריאה:

איסור כניסה גורף: לא תתאפשר כניסת אזרחים ללא אישור מיוחד ודרכון ייעודי.חסימה דרכונית: אזרח שיפר את ההוראה יסתכן בביטול דרכונו ובהעמדה לדין.ניתוק כלכלי: החרפת הסנקציות על כל גורם המקיים קשרים עם מנגנוני הביטחון של הטאליבן.

הבטחת הנשיא: "לא נפקיר אף אחד"

משפחות החטופים הביעו אמון מלא בנחישות של טראמפ. אחיו של מחמוד חביבי, שנפגש עם בכירים בבית הלבן, קיבל הבטחה מפורשת: "הנשיא רואה בשחרורכם משימה עליונה". הממשל כבר הוכיח יכולת שטח בשנה האחרונה עם שחרורם של מספר אזרחים, אך המהלך הנוכחי מבהיר כי עבור אלו שנותרו מאחור – ארצות הברית מוכנה ללכת עד הקצה.