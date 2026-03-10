"תזהר שלא תיעלם": הבכיר האיראני באיום ישיר על טראמפ

עלי לאריג'אני, המכהן כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן כנציג של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, שלח איום ישיר ברשתות החברתיות בתגובה לפוסט של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"אם איראן תעשה משהו שיפסיק את זרימת הנפט במצר הורמוז, היא תספוג מארצות הברית של אמריקה מכה קשה פי עשרים ממה שספגה עד כה", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו.

לדבריו, "בנוסף, נפגע בקלות במטרות שניתן להשמיד, באופן שיהפוך לכמעט בלתי אפשרי עבור איראן להיבנות מחדש כאומה. שוב – מוות, אש וזעם ישלטו בהם".

"העם האיראני האשוראי אינו מפחד מהאיומים הריקים שלך", הגיב לאריג'אני בערבית לפוסט, והוסיף איום ישיר לנשיא: "גם גדולים ממך לא הצליחו למחוק אותו. היזהר שלא אתה תהיה זה שייעלם."

נציין כי על פי העיתון הצרפתי "לה פיגארו", בינואר 2026, בתקופה בה התקיימו הפגנות רחבות היקף באיראן מנע לאריג'אני תוכנית להדיח את המנהיג דאז עלי חמינאי, ולאחר מכן קיבל מחמינאי את האחריות לניהול המדינה.

לאריג'אני גם היה אחראי לדיכוי המחאות בכוח קטלני, ועל גיבוש תוכניות לניהול המדינה במהלך המלחמה עם ארצות הברית וישראל.