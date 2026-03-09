טורקיה, מדינה שמקיימת יחסים קרובים עם טהרן, הודיעה לפני זמן קצר כי מערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו טיל בליסטי נוסף ששוגר מאיראן ונכנס למרחב האווירי של המדינה. ההודעה הגיעה שעתיים לאחר שדובר משרד החוץ של איראן הכחיש מתקפה על המדינה.

לפי הודעת משרד ההגנה הטורקי, מדובר בטיל השני בתוך שבוע שנורה מכיוון איראן לעבר דרום טורקיה. באנקרה הדגישו כי "יינקטו כל הצעדים הדרושים" נגד כל איום על שטחה ועל המרחב האווירי שלה.

בהודעה נמסר כי חלקים מהטיל או מהתחמושת נפלו במחוז גאזיאנטפ שבדרום מזרח טורקיה, אך לא היו נפגעים. עוד נמסר כי הרשויות חוזרות ומדגישות כי על כל הצדדים, ובראשם איראן, להישמע לאזהרותיה של טורקיה ולהימנע מצעדים שעלולים לסכן את היציבות האזורית ואת ביטחון האזרחים.

לפי הדיווח לא ברור מה היה יעדו המקורי של הטיל לפני שיורט בידי מערכות ההגנה של נאט"ו המוצבות במזרח הים התיכון. באזור דרום טורקיה נמצא בסיס חיל האוויר אינג'ירליק שבו מוצבים כוחות אמריקניים, ובמחוז מלאטיה פועל בסיס מכ"ם של נאט"ו המספק הגנה חיונית לברית. לפי טורקיה, שברי הטיל נפלו בשטחים פתוחים באזור גאזיאנטפ, הממוקמת בין שני האתרים.

בטורקיה ציינו כי ארצות הברית לא השתמשה בבסיס אינג'ירליק במסגרת התקיפות האוויריות שביצעו ארצות הברית וישראל נגד איראן. באיראן לא הגיבו באופן מיידי לדיווח, אך בעבר אמרו כי אינם נמצאים במלחמה עם מדינות האזור וכי אינם מכוונים במפורש נגד טורקיה.

אנקרה ניסתה לתווך לפני תחילת העימות בין ארצות הברית לאיראן, אך לפי שעה אינה מתכוונת להפעיל את סעיף 4 של נאט"ו, המאפשר למדינה חברה לבקש התייעצות של הברית במקרה של איום. סעיף כזה עשוי להוביל בהמשך להפעלת סעיף 5 של הברית, המחייב את מדינות נאט"ו להגן על מדינה חברה שהותקפה.

טורקיה מחזיקה בצבא השני בגודלו בברית נאט"ו והפכה בשנים האחרונות לשחקן משמעותי בתעשיית הביטחון העולמית, אך למרות זאת עדיין אין לה מערך הגנה אווירית מלא משלה והיא מסתמכת על מערכות ההגנה של נאט"ו, כפי שאירע גם בשני מקרי הירי בשבוע האחרון.