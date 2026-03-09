"יחי המלך" איראני צילם תימרות עשן והעביר מסר: "תודה טראמפ, תודה נתניהו - העם איתכם" אזרח איראני תיעד את העשן העצום המיתמר מעל אזורי התקיפה של ישראל וארה"ב, ותוך כדי נסיעתו העביר מסר של הודאה לנתניהו וטראמפ | "תודה שאתם עוזרים לנו", אמר האיראני (חדשות)

בס בני סולומון כיכר השבת | 10:26