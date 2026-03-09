מוות למוג'תבא| צילום: צילום: רשתות חברתיות
"העזרה בדרך", הבטיח הנשיא טראמפ - והיא אכן הגיעה. בנאומיו האחרונים, פנה נתניהו לעם האיראני ואמר לו כי "בקרוב", יהיה עליו לצאת לפעולה כדי להביא להפלת המשטר.
בינתיים נראה כי האיראנים משתפים פעולה, לכל הפחות בהזדהות עם התקיפות הישראליות-אמריקניות.
בתיעוד שפורסם אמש ברשתות החברתיות נראים איראנים קוראים "מוות למוג'תבא", דקות לאחר שזה עלה לכס ההנהגה.
בתיעוד אחר שפורסם ברשתות החברתיות, נשמע אזרח איראני נוסע בכביש ראשי, כשממול נראה אחד מאזורי התקיפה של ישראל.
האיראני נשמע אומר בסרטון: "הנשיא טראמפ, והנשיא בנימין נתניהו, תודה שאתם עוזרים לנו, העם באיראן ניצב לצדכם, יחי המלך".
