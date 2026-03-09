כיכר השבת
איראני צילם תימרות עשן והעביר מסר: "תודה טראמפ, תודה נתניהו - העם איתכם"

אזרח איראני תיעד את העשן העצום המיתמר מעל אזורי התקיפה של ישראל וארה"ב, ותוך כדי נסיעתו העביר מסר של הודאה לנתניהו וטראמפ | "תודה שאתם עוזרים לנו", אמר האיראני (חדשות) 

מוות למוג'תבא
מוות למוג'תבא| צילום: צילום: רשתות חברתיות
מוות למוג'תבא (צילום: רשתות חברתיות)

"העזרה בדרך", הבטיח הנשיא טראמפ - והיא אכן הגיעה. בנאומיו האחרונים, פנה נתניהו לעם האיראני ואמר לו כי "בקרוב", יהיה עליו לצאת לפעולה כדי להביא להפלת המשטר.

בינתיים נראה כי האיראנים משתפים פעולה, לכל הפחות בהזדהות עם התקיפות הישראליות-אמריקניות.

בתיעוד שפורסם אמש ברשתות החברתיות נראים איראנים קוראים "מוות למוג'תבא", דקות לאחר שזה עלה לכס ההנהגה.

בתיעוד אחר שפורסם ברשתות החברתיות, נשמע אזרח איראני נוסע בכביש ראשי, כשממול נראה אחד מאזורי התקיפה של ישראל.

האיראני נשמע אומר בסרטון: "הנשיא טראמפ, והנשיא בנימין נתניהו, תודה שאתם עוזרים לנו, העם ב ניצב לצדכם, יחי המלך".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

