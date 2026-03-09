שר החוץ של 'הרפובליקה האסלאמית של איראן', סייד עבאס עראקצי, שיגר איגרת רשמית אל מזכ"ל האו"ם, חברי מועצת הביטחון ושרי החוץ של המדינות החברות בארגון, בעניין מה שהגדיר כאיום האחרון שהשמיע נשיא ארצות הברית על העם האיראני.

בפתח דבריו ביקש שר החוץ להפנות את תשומת הלב למה שכינה "האיום החצוף ביותר מצד נשיא ארצות הברית נגד ריבונותה של איראן ושלמות טריטוריאלית שלה, וכן להודאתו המפורשת בביצוע פשעי מלחמה".

לדבריו, בעיצומה של מלחמה תוקפנית שנכפתה על מדינתו תוך הפרת אמנת האו"ם, הנשיא האמריקני איים ברשתות החברתיות באופן גלוי כי אזורים וקבוצות אנשים שלא היו עד כה במסגרת היעדים המיועדים, הפכו כעת לנושא לבחינה רצינית לצורך השמדה מלאה ומוות בלתי נמנע.

עראקצי הוסיף כי "התחייבות פושעת זו להשמדה מלאה ומוות בלתי נמנע של אזורים וקבוצות אנשים מהווה עדות לחוסר האונים של ארצות הברית מול כישלונותיה". הוא ציין כי הדברים נאמרים בזמן שהעולם עד להתקפות צבאיות אמריקניות וישראליות המכוונות נגד בתי ספר, בתי חולים, מבני מגורים ותשתיות אזרחיות באיראן, אשר הובילו למותם של מאות אזרחים חפים מפשע, בהם נשים וילדים.

המכתב פירט כי "בזמן שאיראן ממשיכה לממש את זכותה להגנה עצמית לגיטימית מול התוקפנות המתוכננת, פשעי המלחמה המזעזעים הובילו למותם של יותר מ-1,300 אזרחים ולהשמדת 9,669 יעדים אזרחיים. השר ציין כי בין היעדים שהושמדו נמנים 7,943 יחידות דיור, 1,617 מרכזים מסחריים ושירותיים, 32 מרכזים רפואיים, 65 בתי ספר ומוסדות חינוך, וכן מבנים של הסהר האדום ומתקני תשתית לאספקת אנרגיה".

לפי עמדת שר החוץ האיראני, הצהרות הנשיא האמריקני מהוות הודאה מפורשת באחריות לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו בשטח איראן מאז 28 בפברואר 2026. הוא טען כי ארצות הברית הפרה את האיסור על איום בשימוש בכוח הקבוע באמנת האו"ם, והמשיכה יחד עם "הישות הישראלית" להפר את כללי היסוד האוסרים תוקפנות, שהחלה בפעולה טרוריסטית נגד הבכיר ביותר במדינה עצמאית.

בסיום המכתב הדגיש עראקצי כי איראן תמשיך להגן על עצמה עד שמועצת הביטחון תמלא את חובתה לשמירה על השלום והביטחון הבינלאומיים. הוא הבהיר כי על ארצות הברית לפצות על כל הנזקים שנגרמו לאיראן ולאזרחיה, וכי האחריות הפלילית האישית של נשיא ארצות הברית ובכירים אמריקנים נוספים המעורבים בהפרות המשפט הבינלאומי היא אחריות קבועה שאינה מוטלת בספק. השר קרא למזכ"ל ולמועצת הביטחון לנקוט צעדים להפסקת פשעי המלחמה ולמניעת נורמליזציה של הפרות החוק הבינלאומי.

מנגד, שר החוץ האיראני לא דרש פיצויים מישראל. ההסבר לכך טמון בעובדה שאיראן אינה מכירה בעצם קיומה של מדינת ישראל, מה שמונע מהרפובליקה האיסלאמית את האפשרות לדרוש ממנה פיצויים במסגרת האו"ם.