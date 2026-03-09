כיכר השבת
הטבעת הספינה בסרי לנקה

המלח האיראני סיפר לאביו לפני מותו: "האמריקאים הזהירו אותנו" - המפקד סירב וכולם נהרגו

מלח צבא איראן שנהרג על הספינה שהוטבעה על ידי ארה"ב הספיק לומר לאביו לפני מותו כי האמריקאים שיגרו אזהרה לספינה 'דנה' | המפקד האיראני סירב להיכנע, מה שחולל עימות בינו לבין החיילים - ורוב הנוכחים על ספינת המלחמה מתו (חדשות) 

(צילום: הצי האיראני)

מפקד ספינת המלחמה האיראנית 'דנה' שהוטבע על ידי חיל הים האמריקני, מנע מאנשי צוותו להימלט מכלי השיט למרות איום מיידי על חייהם ואזהרות מוקדמות ששלח הצבא האמריקני.

על פי מידע שהגיע מגורם המקורב למשפחת אחד ההרוגים ששוחח עם ' אינטרנשיונל', הכוחות האמריקניים העבירו שתי התרעות נפרדות לצוות וקראו להם לנטוש את הספינה בטרם תותקף, אך הפיקוד סירב לאפשר את הפינוי.

מלח שנהרג באירוע הספיק לשוחח בטלפון עם אביו ולספר לו כי בתוך הספינה התפתח עימות חריף בין המלחים לבין המפקד, שסירב לבקשתם לנטוש את העמדות.

32 אנשי הצוות ששרדו את התקיפה הם מלחים שהצליחו להימלט באופן עצמאי באמצעות סירות הצלה, בעוד עשרות מחבריהם נותרו על הסיפון ונהרגו. האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר צוללת אמריקנית שיגרה טורפדו לעבר הספינה באוקיינוס ההודי, כ-19 מיילים ימיים מנמל גאלה שבסרי לנקה. מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', תיאר את הטבעת הספינה במילים "מוות שקט".

במקביל לפרסום העדויות על הנעשה בתוך הספינה, נחשף דו"ח של מחלקת המדינה האמריקנית המעיד על מאמצים דיפלומטיים למנוע את החזרת הניצולים לאיראן. בוושינגטון הפצירו בשלטונות סרי לנקה שלא להשיב לידי טהרן את 32 הניצולים מהספינה דנה, לצד 208 מלחים נוספים שחולצו מספינת העזר בושהר. התקרית נחשבת לשימוש המבצעי הראשון של בטורפדו נגד ספינת אויב מאז מלחמת העולם השנייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר