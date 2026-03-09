מפקד ספינת המלחמה האיראנית 'דנה' שהוטבע על ידי חיל הים האמריקני, מנע מאנשי צוותו להימלט מכלי השיט למרות איום מיידי על חייהם ואזהרות מוקדמות ששלח הצבא האמריקני.

על פי מידע שהגיע מגורם המקורב למשפחת אחד ההרוגים ששוחח עם 'איראן אינטרנשיונל', הכוחות האמריקניים העבירו שתי התרעות נפרדות לצוות וקראו להם לנטוש את הספינה בטרם תותקף, אך הפיקוד סירב לאפשר את הפינוי.

מלח שנהרג באירוע הספיק לשוחח בטלפון עם אביו ולספר לו כי בתוך הספינה התפתח עימות חריף בין המלחים לבין המפקד, שסירב לבקשתם לנטוש את העמדות.

32 אנשי הצוות ששרדו את התקיפה הם מלחים שהצליחו להימלט באופן עצמאי באמצעות סירות הצלה, בעוד עשרות מחבריהם נותרו על הסיפון ונהרגו. האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר צוללת אמריקנית שיגרה טורפדו לעבר הספינה באוקיינוס ההודי, כ-19 מיילים ימיים מנמל גאלה שבסרי לנקה. מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', תיאר את הטבעת הספינה במילים "מוות שקט".

במקביל לפרסום העדויות על הנעשה בתוך הספינה, נחשף דו"ח של מחלקת המדינה האמריקנית המעיד על מאמצים דיפלומטיים למנוע את החזרת הניצולים לאיראן. בוושינגטון הפצירו בשלטונות סרי לנקה שלא להשיב לידי טהרן את 32 הניצולים מהספינה דנה, לצד 208 מלחים נוספים שחולצו מספינת העזר בושהר. התקרית נחשבת לשימוש המבצעי הראשון של ארצות הברית בטורפדו נגד ספינת אויב מאז מלחמת העולם השנייה.