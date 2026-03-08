הרשות להגנת הסביבה של איראן הודיעה כי על תושבי טהראן להישאר בבתיהם ולהימנע מפעילויות שאינן חיוניות מחוץ לבית, זאת בשל זיהום האוויר הכבד שנגרם בעקבות התקיפות שביצעו ארצות הברית וישראל על מכלי הנפט בבירה האיראנית – כך לפי דיווח בכלי התקשורת הממלכתיים במדינה.
בנוסף, הסהר האדום האיראני הזהיר כי חומרים כימיים רעילים שנפלטו ממכלי הדלק שנפגעו בתקיפות עלולים לגרום להיווצרות גשם חומצי, דבר שעלול לפגוע בבריאותם של התושבים.
על פי הדיווחים, מושל מחוז טהראן המליץ לכל האזרחים לעטות מסכות פנים בעקבות זיהום האוויר שנגרם מהתקיפה.
דובר צה"ל אישר הלילה כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אמ״ץ, תקף מספר מאגרי אחסון דלק בטהרן.
במערכת הביטחון הסבירו כי: "הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן".
בדובר צה"ל הדגישו כי: "מדובר בתקיפה משמעותית המהווה נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות של משטר הטרור האיראני. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה במטרה לפגוע באופן נרחב במשטר ולהסיר איומים על מדינת ישראל".
