עננים שחורים בטהרן לאחר התקיפה - צילום: מתוך רשתות חברתיות עננים שחורים בטהרן לאחר התקיפה | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 עננים שחורים בטהרן לאחר התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

הרשות להגנת הסביבה של איראן הודיעה כי על תושבי טהראן להישאר בבתיהם ולהימנע מפעילויות שאינן חיוניות מחוץ לבית, זאת בשל זיהום האוויר הכבד שנגרם בעקבות התקיפות שביצעו ארצות הברית וישראל על מכלי הנפט בבירה האיראנית – כך לפי דיווח בכלי התקשורת הממלכתיים במדינה.