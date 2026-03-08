הטיל המתפצל: האם הוא באמת פחות מסוכן מטיל רגיל? כל התשובות

טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים - צילום: רשתות חברתיות טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06 טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים ( צילום: רשתות חברתיות )

בימים האחרונים הרשת מוצפת בתיעודים יוצאי דופן של מה שנראה כלהקות טילים קטנטנים הזוהרים בשמי הלילה, מראה שעורר סקרנות וחשש רב בקרב הציבור.

הדיווחים הללו הפכו למציאות ביטחונית מורכבת כאשר מטחים איראניים שכללו טילים מסוג זה הובילו לפגיעות ישירות במרכז הארץ, עם דיווחים על פצועים מרסיסים בזירות בפתח תקווה ובתל אביב.

הנשק המדובר הוא למעשה טיל בליסטי בעל ראש קרב מצרר, שבניגוד לטיל "רגיל" הנושא ראש נפץ אחד גדול (רש"ק אחד), תוכנן להתפרק ליחידות משנה רבות במהלך מעופו. התהליך המרתק והמסוכן הזה מתרחש גבוה מעל פני הקרקע: בגובה של כ-7 קילומטרים, ראש הקרב של הטיל נפתח ומשחרר מתוכו כ-20 "פצצונות" או תת-חימושים. הפצצונות הללו מתפזרות בשטח נרחב שיכול להגיע לקוטר של כ-16 קילומטרים מנקודת הפיצול, וצונחות לעבר הקרקע.

טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים - בתצוגה איראנית ( צילום: רשתות חברתיות )

הסיבה שהן נראות כלהקות זוהרות בסרטונים היא החום העז שנוצר מהחיכוך עם האטמוספירה בעת הכניסה אליה, מה שגורם להן להפיץ אור עד שהן מתקררות מעט לפני הפגיעה. שגריר ארה"ב לאו"ם מטיל פצצה: "מדינות המפרץ הולכות לנקוט בפעולה צבאית" יוני גבאי | 17:54 הבחירה האיראנית להשתמש בנשק זה דווקא עכשיו אינה מקרית ונובעת משילוב של אילוצים טכנולוגיים וצרכים מבצעיים. ראשית, מדובר באמצעי שנועד לפצות על חוסר הדיוק של הטילים האיראניים הוותיקים (כמו ה"עימאד" וה"קאדר"), שסובלים מסטיית דיוק שיכולה להגיע ליותר מקילומטר; על ידי פיזור של עשרות פצצונות על פני שטח גדול.

טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים ( צילום: משרד החוץ )

איראן מגדילה את הסיכוי לפגוע במטרה כלשהי גם מבלי לדייק. שנית, ריבוי המטרות הקטנות נועד להעמיס על מערכות ההגנה האווירית; קשה הרבה יותר ליירט עשרות פצצונות קטנות מאשר מטרה אחת גדולה, מה שעלול ליצור אתגר לכיפת ברזל אם היירוט לא בוצע בגובה רב על ידי מערכת ה"חץ".

מעבר לכך, מומחים מעריכים כי השימוש בהם כעת נובע פשוט מזמינותם במלאי, במיוחד באתרים במזרח איראן שפחות נפגעו בתקיפות האחרונות.

באופן פרדוקסלי, הטיל המתפצל נחשב ל פחות מזיק למבנים ולשוהים בממ"ד בהשוואה לטיל עם ראש קרב רגיל. בעוד שטיל עם ראש נפץ אחוד במשקל מאות קילוגרמים מסוגל להקריס בניין שלם, כל פצצונת בטיל המתפצל מכילה כ-2.5 קילוגרם של חומר נפץ בלבד.

טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים ( צילום: דו"צ )

כמות זו לרוב אינה מספיקה כדי לחדור את קירות הבטון המזוין של המרחב המוגן או לגרום לנזק מבני אנוש, ולכן מי שמקפיד על הנחיות פיקוד העורף נמצא במידה רבה של מוגנות. עם זאת, עבור מי ששוהה בחוץ מדובר באיום קטלני, שכן כל פצצונת מפזרת רסיסים מהירים וקטלניים על פני שטח רחב.

סכנה משמעותית נוספת היא ה"נפלים" – פצצונות שלא התפוצצו במגע עם הקרקע ועלולות להישאר בשטח שנים רבות ולסכן אזרחים, שכן הן יכולות להתפוצץ בכל מגע או תנועה. לכן, החשיבות של אי-מגע בחפצים חשודים ודיווח מיידי למשטרה היא קריטית במיוחד. שמרו על עצמכם.

מקורות: ד"ר דניאל בכמט, חוקר מערכות לחימה ומומחה בתחום הבטחון האזרחי

דו"צ