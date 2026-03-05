תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל 10 10 0:00 / 0:45 תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל

עם שחר (חמישי) התקבלה הודעה דרמטית מטעם משמרות המהפכה של איראן את האזור כולו: שיגרנו טילי "חורמשהר-4", חמושים בראשי נפץ של טון אחד, לעבר "לב תל אביב", נמל התעופה בן גוריון ובסיס חיל האוויר של טייסת 27.

האיראנים התגאו בפגיעה מדויקת ביעדים אסטרטגיים, אך מן המציאות בשטח מתברר כי היעד שהוגדר כ"טייסת 27" אינו קיים עוד, שכן בסיס חיל האוויר 27 (בסיס לוד) נסגר לצמיתות כבר בשנת 2010. על פי דיווחי צה"ל, כל הטילים הבליסטיים ששוגרו במהלך הלילה לעבר ישראל יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית, מלבד טיל אחד שנחת בשעות הבוקר בשטח פתוח באזור המרכז. הטיל שעמד במרכז המתקפה, ה-Khorramshahr-4 (המכונה גם "ח'ייבר"), הוא הגרסה המתקדמת ביותר של הטיל הבליסטי האיראני לטווח בינוני, המבוסס במקורו על טכנולוגיה צפון קוריאנית של טיל ה-Hwasong-10. "מוות שקט" במצולות: כך צוללת אמריקאית מחקה את גאוות הצי האיראני בטיל בודד דני שפיץ | 15:49 מדובר בכלי נשק אימתני בעל יכולות טכנולוגיות המציבות אתגר משמעותי: הוא מסוגל להגיע לטווח של 2,000 ק"מ, מה שמאפשר לו לכסות את כל שטח ישראל ואף יעדים באירופה כמו יוון ורומניה. עוצמת ההרס שלו נחשבת לחריגה, כאשר הוא נושא ראש קרב (רש"ק) במשקל של 1,500 עד 1,800 ק"ג. בשל יכולת הנשיאה הכבדה הזו, מומחים מציינים כי לטיל יש פוטנציאל לשאת גם ראשי נפץ גרעיניים.

טילי "ח'וראמשהר"

אחד המאפיינים המאיימים ביותר של ה"חורמשהר-4" הוא המהירות והמוכנות המבצעית שלו; הטיל מסוגל להגיע למהירויות אדירות שבין 8 ל-16 מאך, ומצויד במנוע מתקדם המשתמש בדלק מוצק. יכולת זו מקצרת את זמן ההכנה לשיגור ל-12 דקות בלבד, מה שמקשה מאוד על סיכולו טרם השיגור.

בנוסף, לטיל מערכת ניווט מתקדמת המאפשרת לו לתקן מסלול בעודו מחוץ לאטמוספירה, מה שהופך אותו לחסין מפני מערכות לוחמה אלקטרונית שנועדו לשבש את הנחייתו בשלב הסופי.

למרות הניסיון האיראני להשתמש ב"מפלצת" טכנולוגית זו כדי לזרוע הרס, מערכות ההגנה הישראליות הוכיחו פעם נוספת עליונות מוחלטת בשמי המדינה.