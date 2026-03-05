כיכר השבת
מנסים בכל הכוח

12 דקות לשיגור, אפס פגיעות | איראן שיגרה את "חורמשהר-4" עם רש"ק במשקל טון

הבוקר הודיעו משמרות המהפכה על שיגור טילי "ח'וראמשהר-4" אימתניים, חמושים בראשי נפץ של טון, לעבר נמל התעופה בן גוריון | בעוד בטהרן חגגו פגיעה בבסיס רפאים שנסגר לפני עשור, המציאות בשטח חשפה פער אדיר בין התעמולה האיראנית לבין היירוטים המוצלחים של מערכות ההגנה הישראליות (העולם הערבי)

4תגובות
תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל
תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל
תיעוד איראני מהיום (חמישי) של ח'ורמשהר 4 משוגר לעבר ישראל

עם שחר (חמישי) התקבלה הודעה דרמטית מטעם משמרות המהפכה של את האזור כולו: שיגרנו טילי "חורמשהר-4", חמושים בראשי נפץ של טון אחד, לעבר "לב תל אביב", נמל התעופה בן גוריון ובסיס חיל האוויר של טייסת 27.

האיראנים התגאו בפגיעה מדויקת ביעדים אסטרטגיים, אך מן המציאות בשטח מתברר כי היעד שהוגדר כ"טייסת 27" אינו קיים עוד, שכן בסיס חיל האוויר 27 (בסיס לוד) נסגר לצמיתות כבר בשנת 2010.

על פי דיווחי צה"ל, כל הטילים הבליסטיים ששוגרו במהלך הלילה לעבר ישראל יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית, מלבד טיל אחד שנחת בשעות הבוקר בשטח פתוח באזור המרכז.

הטיל שעמד במרכז המתקפה, ה-Khorramshahr-4 (המכונה גם "ח'ייבר"), הוא הגרסה המתקדמת ביותר של הטיל הבליסטי האיראני לטווח בינוני, המבוסס במקורו על טכנולוגיה צפון קוריאנית של טיל ה-Hwasong-10.

מדובר בכלי נשק אימתני בעל יכולות טכנולוגיות המציבות אתגר משמעותי: הוא מסוגל להגיע לטווח של 2,000 ק"מ, מה שמאפשר לו לכסות את כל שטח ישראל ואף יעדים באירופה כמו יוון ורומניה. עוצמת ההרס שלו נחשבת לחריגה, כאשר הוא נושא ראש קרב (רש"ק) במשקל של 1,500 עד 1,800 ק"ג. בשל יכולת הנשיאה הכבדה הזו, מומחים מציינים כי לטיל יש פוטנציאל לשאת גם ראשי נפץ גרעיניים.

טילי "ח'וראמשהר

אחד המאפיינים המאיימים ביותר של ה"חורמשהר-4" הוא המהירות והמוכנות המבצעית שלו; הטיל מסוגל להגיע למהירויות אדירות שבין 8 ל-16 מאך, ומצויד במנוע מתקדם המשתמש בדלק מוצק. יכולת זו מקצרת את זמן ההכנה לשיגור ל-12 דקות בלבד, מה שמקשה מאוד על סיכולו טרם השיגור.

בנוסף, לטיל מערכת ניווט מתקדמת המאפשרת לו לתקן מסלול בעודו מחוץ לאטמוספירה, מה שהופך אותו לחסין מפני מערכות לוחמה אלקטרונית שנועדו לשבש את הנחייתו בשלב הסופי.

למרות הניסיון האיראני להשתמש ב"מפלצת" טכנולוגית זו כדי לזרוע הרס, מערכות ההגנה הישראליות הוכיחו פעם נוספת עליונות מוחלטת בשמי המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
למה להתרברב כל כך ״אל יתהלל חוגר כמפתח״ ראינו כבר את הנזק העצום שנגרם וכבר לא עלינו מספר הרוגים
לוי
כן את הפשלה של בית שמש החרידו מהחדשות אפילו כמה הרטגים היו לא מפרסמים ..מה לעשות הערב רב זה ערב רב אין מה לשנות אצלם , בקרוב ר‘ שמעון יטפל בהם .
דוד
2
אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר
אבג
1
הצבא הצליח להגן עלינו מפני הטיל המפלצתי?! עדיין בקונספציה?! צאו מזה!!! לולי ה' שהיה לנו , היינו חלילה מלקקים פצעים איומים שיכלו לקרות לנו!!! רק ה' הוא זה שקובע איזה טיל יפגע ואיזה ילך לכל הרוחות עם כל הטונות שהוא סוחב!!! ה' איתנו!!! הוא שומר עלינו!!! אין לו בן אחר!!! בלי לזלזל כמובן בחיילים ובמה שה
גיא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר