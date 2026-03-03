שרידי כטב"ם תוקף מסוג "שאהד-136", שכוון נגד בסיס חיל האוויר הבריטי "אקרוטירי" בקפריסין, הכילו רכיבים טכנולוגיים מתוצרת רוסיה, כך דיווחו היום (ג') כלי תקשורת המסתמכים על ניתוח השברים בשטח.
על פי הדיווחים, בשברי הכטב"ם נמצאה אנטנת רדיו מסוג "קומטה-M" (Kometa-M), מערכת רוסית מתקדמת המיועדת להגנה מפני שיבושי קליטה. מערכת זו נמצאת בשימוש קבוע בכטב"מים וטילים רוסיים המשמשים את מוסקבה במלחמתה באוקראינה, מה שמעלה חשש במערב מפני "העברת טכנולוגיה הפוכה" ושיתוף פעולה צבאי-טכני הדוק מאי פעם בין איראן לרוסיה.
התקיפה על הבסיס הבריטי האסטרטגי במזרח הים התיכון התרחשה בליל ה-2 במרץ. עדי ראייה דיווחו על פיצוץ עז בתוך שטח המתקן, שבעקבותיו הופעלו אזעקות ומטוסי קרב הוזנקו מהבסיס באופן מיידי.
גורמי ביטחון מציינים כי הימצאות רכיבים רוסיים בנשק איראני מעידה על חילופי רכיבים וטכנולוגיות למערכות תקיפה בין המדינות. הגילוי מגיע על רקע הסלמה דרמטית באזור, בעוד ישראל וארצות הברית מנהלות את המבצעים הצבאיים "אריה שואג" ו"זעם אפי" נגד תשתיות הטילים והצי של איראן.
בסיס "אקרוטירי" נחשב לנכס אסטרטגי חיוני עבור בריטניה, וראש הממשלה קיר סטארמר הבהיר כי הבסיסים הבריטיים בקפריסין לא שימשו את המפציצים האמריקניים בשלבים הראשונים של המבצע נגד איראן.
