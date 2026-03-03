נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם אמש בבית הלבן והציג את מטרות הלחימה באיראן, אולם הקהל התרכז בעיקר בפריחה אדומה שפשטה על צווארו מצד ימין, שהחלה מקו השיער ונבלעה מתחת לצווארון.

הפריחה עוררה מחדש ספקות לגבי מצבו הבריאותי של הנשיא בן ה‑79, המבוגר ביותר שהושבע אי פעם.

רופאו האישי, ד"ר שון ברבבלה, הסביר כי טראמפ משתמש בקרם מניעתי לעור שנרשם על ידי רופא הבית הלבן, והאדמומיות צפויה להימשך מספר שבועות.

בארצות הברית פורסם כי ייתכן שמדובר במשחה 5FU, המשמשת לטיפול בנגעים טרום‑סרטניים, הגורמת לאדמומיות, דלקת וקילוף עור. רופאים נוספים העריכו כי מדובר בתגובה טיפוסית לקרם כימותרפי או בתופעות עור אחרות כמו פסוריאזיס או דלקת עור ממגע.

על פי הדיווחים, בימים האחרונים צמצם טראמפ את המפגשים הפרונטליים עם התקשורת והעדיף ראיונות טלפוניים קצרים כדי למנוע תיעוד מקרוב של מצב עורו. הפריחה מצטרפת לשורה של סימני שאלה סביב בריאותו בשנה האחרונה, כולל חבורות על ידיו והיסטוריה של נטילת אספירין באופן קבוע, מצב של אי‑ספיקה ורידית כרונית והצגת סימני עייפות ובעיות שמיעה.

בדיקות שנערכו במרכז הרפואי הצבאי וולטר ריד הצביעו על בריאות כללית מצוינת של הנשיא. יחד עם זאת, ההיסטוריה של הצהרות מעורפלות מצד רופאי הבית הלבן והסתרת מידע רפואי בעבר ממשיכה להוביל ספקנות בציבור לגבי מצבו האמיתי של הנשיא.