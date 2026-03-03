כיכר השבת
ממעט בראיונות

מה קרה לנשיא? פריחה חשודה נחשפה על צווארו במהלך נאום בבית הלבן

טראמפ הציג את מטרות הלחימה באיראן בבית הלבן, אולם הקהל התרכז בעיקר בפריחה אדומה שעל צווארו | בימים האחרונים צמצם טראמפ את המפגשים הפרונטליים עם התקשורת והעדיף ראיונות טלפוניים קצרים כדי למנוע תיעוד מקרוב של מצב עורו (בעולם)

הפריחה על טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם אמש בבית הלבן והציג את מטרות הלחימה ב, אולם הקהל התרכז בעיקר בפריחה אדומה שפשטה על צווארו מצד ימין, שהחלה מקו השיער ונבלעה מתחת לצווארון.

הפריחה עוררה מחדש ספקות לגבי מצבו הבריאותי של הנשיא בן ה‑79, המבוגר ביותר שהושבע אי פעם.

רופאו האישי, ד"ר שון ברבבלה, הסביר כי משתמש בקרם מניעתי לעור שנרשם על ידי רופא הבית הלבן, והאדמומיות צפויה להימשך מספר שבועות.

בארצות הברית פורסם כי ייתכן שמדובר במשחה 5FU, המשמשת לטיפול בנגעים טרום‑סרטניים, הגורמת לאדמומיות, דלקת וקילוף עור. רופאים נוספים העריכו כי מדובר בתגובה טיפוסית לקרם כימותרפי או בתופעות עור אחרות כמו פסוריאזיס או דלקת עור ממגע.

על פי הדיווחים, בימים האחרונים צמצם טראמפ את המפגשים הפרונטליים עם התקשורת והעדיף ראיונות טלפוניים קצרים כדי למנוע תיעוד מקרוב של מצב עורו. הפריחה מצטרפת לשורה של סימני שאלה סביב בריאותו בשנה האחרונה, כולל חבורות על ידיו והיסטוריה של נטילת אספירין באופן קבוע, מצב של אי‑ספיקה ורידית כרונית והצגת סימני עייפות ובעיות שמיעה.

בדיקות שנערכו במרכז הרפואי הצבאי וולטר ריד הצביעו על בריאות כללית מצוינת של הנשיא. יחד עם זאת, ההיסטוריה של הצהרות מעורפלות מצד רופאי הבית הלבן והסתרת מידע רפואי בעבר ממשיכה להוביל ספקנות בציבור לגבי מצבו האמיתי של הנשיא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר