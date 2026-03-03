כיכר השבת
ריסוק המערך האווירי של איראן

צייד בשמי המפרץ: מטוס טייפון חיסל כטב"מ איראני בלב קטאר

חיל האוויר המלכותי הבריטי וצבא ארה"ב חשפו הישגים דרמטיים במבצע "Epic Fury". מטוסי סוחוי הושמדו על מסלולי ההמראה באיראן, קורבטה מתקדמת הוטבעה במפרץ עומאן, ומערך הכטב"מים של טהראן ספג פגיעה אנושה בלב מתחמי שיגור מוסווים ומוגנים (העולם הערבי)

מבצע "זעם אפי" מתמקד בלייזר בהשמדת טילים התקפיים איראניים.
מבצע "זעם אפי" מתמקד בלייזר בהשמדת טילים התקפיים איראניים.| צילום: צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום)
מבצע "זעם אפי" מתמקד בלייזר בהשמדת טילים התקפיים איראניים. (צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום))

מכונת המלחמה האיראנית סופגת מהלומות קשות מול עוצמה טכנולוגית מערבית חסרת תקדים. מבצע "Epic Fury" (זעם אפי) עובר לשלב החשיפה, והנתונים שמגיעים מהשטח מעידים על שיתוק כמעט מוחלט של יכולות התקיפה של המשטר. כפי שדווח ב-Defense Blog, הדרמה הגיעה לשיאה מעל המרחב האווירי של קטאר, שם מטוס קרב מסוג טייפון זיהה מטרה עוינת – כטב"מ איראני בנתיב חדירה – והשמיד אותו בשיגור טיל מדויק.

פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן
פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.
פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן (צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.)

סוחוי על הכוונת: חיסול על המסלול

בצד השני של המפרץ, האמריקני הכה בלב התשתיות האיראניות. תיעודים חדשים מציגים את הרגע שבו הושמדו שני מטוסי סוחוי SU-22, פאר היצירה של התעופה האיראנית עם כנפיים בגיאומטריה משתנה, עוד לפני שהספיקו להמריא. המטוסים חוסלו בעודם על המסלול בבסיסם, מהלך שמנע ניסיון תקיפה איראני נרחב וחשף את עומק החדירה המודיעינית של הקואליציה.

המפלה הימית: הקורבטה "ג'הראן" צללה למצולות

הזירה הימית סיפקה תמונות קשות עבור טהראן. כפי שחשף ה-UK Defense Journal, הקורבטה "ג'הראן", ספינת המלחמה המתקדמת ביותר של הצי האיראני המצוידת במערכות הגנה רב-ממדיות, הוטבעה במצולות מפרץ עומאן לאחר מתקפה אמריקנית מתואמת. במקביל, הושמד מתחם לוגיסטי סודי שאכלס מאות כטב"מים מתאבדים מסוג "שאהד", ובכך נטרלו הכוחות את היכולת של לשגר נחילי כטב"מים במערכה הנוכחית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר