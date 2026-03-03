צייד בשמי המפרץ: מטוס טייפון חיסל כטב"מ איראני בלב קטאר

מכונת המלחמה האיראנית סופגת מהלומות קשות מול עוצמה טכנולוגית מערבית חסרת תקדים. מבצע "Epic Fury" (זעם אפי) עובר לשלב החשיפה, והנתונים שמגיעים מהשטח מעידים על שיתוק כמעט מוחלט של יכולות התקיפה של המשטר. כפי שדווח ב-Defense Blog, הדרמה הגיעה לשיאה מעל המרחב האווירי של קטאר, שם מטוס קרב מסוג טייפון זיהה מטרה עוינת – כטב"מ איראני בנתיב חדירה – והשמיד אותו בשיגור טיל מדויק.

פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. )

| צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.

פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.

פעילות חיל האוויר של ארה"ב במלחמה עם איראן - צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.

סוחוי על הכוונת: חיסול על המסלול

בצד השני של המפרץ, חיל האוויר האמריקני הכה בלב התשתיות האיראניות. תיעודים חדשים מציגים את הרגע שבו הושמדו שני מטוסי סוחוי SU-22, פאר היצירה של התעופה האיראנית עם כנפיים בגיאומטריה משתנה, עוד לפני שהספיקו להמריא. המטוסים חוסלו בעודם על המסלול בבסיסם, מהלך שמנע ניסיון תקיפה איראני נרחב וחשף את עומק החדירה המודיעינית של הקואליציה.

המפלה הימית: הקורבטה "ג'הראן" צללה למצולות

הזירה הימית סיפקה תמונות קשות עבור טהראן. כפי שחשף ה-UK Defense Journal, הקורבטה "ג'הראן", ספינת המלחמה המתקדמת ביותר של הצי האיראני המצוידת במערכות הגנה רב-ממדיות, הוטבעה במצולות מפרץ עומאן לאחר מתקפה אמריקנית מתואמת. במקביל, הושמד מתחם לוגיסטי סודי שאכלס מאות כטב"מים מתאבדים מסוג "שאהד", ובכך נטרלו הכוחות את היכולת של איראן לשגר נחילי כטב"מים במערכה הנוכחית.