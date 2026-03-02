תיעוד להמחשה - צילום: דובר צה"ל תיעוד להמחשה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:41 תיעוד להמחשה ( צילום: דובר צה"ל )

התקיפות של צה"ל בלבנון במהלך היום (שני) כוונו בין היתר לבנק של חיזבאללה, "אגודת אל קארד אל-חסן". דובר צה"ל מסר כי "'אל קארד' משמשת לאורך שנים כמוסד פיננסי אזרחי מרכזי בלבנון, אך בפועל האגודה משתמשת בכספי האזרחים שמועברים דרכה להענקת שירותים פיננסיים לחיזבאללה ולמחבליו עבור צרכי טרור". על פי דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה יצר רשת כלכלית מקבילה ונפרדת מהמערכת הכלכלית החוקית בלבנון לקידום ומימון צרכיו. רשת זו מתבססת על אגודת "אלקרצ' אלחסן" שבאמצעותה הארגון מפקיד ומאחסן כספים, מנהל את תשלומי המשכורות למחבליו ואף מבצע העברות כספים מאיראן.

( צילום: דובר צה"ל )

כספים אלו משמשים את ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה, אמצעי ייצור והעברת משכורות למחבלי הארגון לטובת פעילות טרור. מזה שנים, תושבי לבנון נמצאים במשבר כלכלי והומניטרי שמנוצל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הארגון מחריף את המשבר של תושבי לבנון ומנצל את מעמדם החלש בצל המשבר על מנת להרחיב את התלות של אזרחי לבנון ולחזק את נוכחותו הצבאית.

"ניסיונות השיקום הכלכליים של חיזבאללה והפעילות בסניפי אגודת "אלקרצ' אלחסן" מהווים איום על אזרחי מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר.