"רכוש של אללה": דגלי איראן אותרו בדירתו של חשוד בפיגוע ירי רצחני 

בדירתו של חשוד בפיגוע ירי המוני בארה"ב אותרו דגל איראן ותמונות של מנהיגי המשטר | בעת שביצע את המתקפה לבש החשוד סווטשירט ועליו הכיתוב "רכושו של אללה", ומתחתיו חולצה עם דגל איראן (בעולם)

היורה מוטל ארצה בזירה
היורה מוטל ארצה בזירה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
היורה מוטל ארצה בזירה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רשויות אכיפת החוק ב מסרו כי בדירתו של החשוד בירי ההמוני שאירע מחוץ לבר באוסטין, טקסס, אותרו דגל ותמונות של מנהיגי המשטר בטהרן.

הממצאים התגלו במהלך חיפוש שבוצע בביתו לאחר הירי, ממנו נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו 14 נוספים. בעת שביצע את המתקפה לבש החשוד סווטשירט ועליו הכיתוב "רכושו של אללה", ומתחתיו חולצה עם דגל איראן.

החשוד זוהה כנְדיאגה דיאן, בן 53, אזרח אמריקני שהתאזרח, יליד סנגל, שהתגורר בפלאגרוויל שבטקסס. מקורות פדרליים מסרו כי הוא נכנס לראשונה לארצות הברית בשנת 2000 באשרת תייר זמנית, ובהמשך קיבל מעמד של תושב קבע חוקי לאחר שנישא לאזרחית אמריקנית. בשנת 2013 השלים את הליך ההתאזרחות.

הירי התרחש מחוץ למתחם בילויים בשם "בופורדס בקיארד ביר גארדן". החשוד הוריד את החלון ברכבו והחל לירות באקדח מתוך חלונות הרכב לעבר מבלים שישבו במקום. לאחר מכן נסע לאורך הרחוב, עצר, יצא מהרכב כשהוא חמוש ברובה והמשיך לירות לעבר הולכי רגל. שוטרים שהוזעקו למקום ירו בחשוד והרגו אותו.

ה־אף־בי־איי הודיע כי הירי נבחן כמעשה אפשרי. אלכס דורן, סוכן מיוחד האחראי על סניף סן אנטוניו של הבולשת הפדרלית, אמר במסיבת עיתונאים כי מוקדם מדי לקבוע מניע מדויק, אך נמצאו אינדיקציות אצל החשוד וברכבו המצביעות על זיקה אפשרית לטרור.

לדבריו, כוח המשימה המשותף למאבק בטרור מעורב בחקירה, והרשויות בוחנות את האירוע בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת אוסטין.

