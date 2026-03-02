1,050 קמ"ש: הנשק האיראני החדש נגד המל"טים

סרטון איומים של האיראנים נגד ישראל - צילום: ערוץ משמרות המהפכה @Sepah_Media סרטון איומים של האיראנים נגד ישראל | צילום: צילום: ערוץ משמרות המהפכה @Sepah_Media 10 10 0:00 / 0:59 סרטון איומים של האיראנים נגד ישראל ( צילום: ערוץ משמרות המהפכה @Sepah_Media )

האם מערכות ההגנה האווירית של איראן קורסות תחת העומס? תיעודים חדשים חושפים כי המשטר בטהראן נאלץ לשלוח מטוסי אימון רוסיים כדי לאבטח את שמי עיר הבירה. כפי שפורסם בדיווח המקורי של Defence-blog, מטוסי ה-Yak-130, שנרכשו מרוסיה כפלטפורמת הדרכה בלבד, נצפו כשהם חמושים בטילים קטלניים ומבצעים פטרולים לצד מטוסי קרב ותיקים.