1,050 קמ"ש: הנשק האיראני החדש נגד המל"טים

חיל האוויר האיראני החל להפעיל מטוסי אימון רוסיים מסוג Yak-130 חמושים בטילי אוויר-אוויר לסיורים מבצעיים מעל טהראן. המהלך, נועד לבלום חדירת כטב"מים מערביים בגובה נמוך, זאת לצד מטוסי מיג-29 שנפרסו להגנת הבירה הרגישה מפני תקיפות פתע (תקיפה והגנה)

סרטון איומים של האיראנים נגד ישראל (צילום: ערוץ משמרות המהפכה @Sepah_Media)

האם מערכות ההגנה האווירית של קורסות תחת העומס? תיעודים חדשים חושפים כי המשטר בטהראן נאלץ לשלוח מטוסי אימון רוסיים כדי לאבטח את שמי עיר הבירה. כפי שפורסם בדיווח המקורי של Defence-blog, מטוסי ה-Yak-130, שנרכשו מ כפלטפורמת הדרכה בלבד, נצפו כשהם חמושים בטילים קטלניים ומבצעים פטרולים לצד ותיקים.

הנשק הרוסי בשירות האייתוללות

ה-Yak-130, מטוס אימון מתקדם המסוגל להגיע למהירות של 1,050 קמ"ש, צויד בטילי R-73E מונחי אינפרא-אדום. המטרה ברורה: יצירת שכבת הגנה נוספת נגד מל"טים וכלי טיס בלתי מאוישים הטסים בגובה נמוך – איום שהפך לסיוט עבור משמרות המהפכה. בעוד מטוסי המיג-29 הכבדים מתמקדים באיומים אסטרטגיים, מטוסי האימון הקלים משמשים כ"ציידי כטב"מים" זריזים מעל המרכזים השלטוניים הרגישים.

התאמת המערך לאיום החדש

השימוש בפלטפורמות משניות למשימות יירוט משקף מגמה של ייאוש או התייעלות כפויה בטהראן. במקום "לבזבז" שעות טיסה יקרות של מטוסי קרב מתקדמים, האיראנים רותמים את מטוסי האימון האיטיים יחסית כדי להתמודד עם רחפנים וכלי טיס איטיים. המהלך מצביע על תפיסת הגנה רב-שכבתית חדשה, המנסה לסגור את הפרצות שהתגלו במרחב האווירי האיראני בחודשים האחרונים מול טכנולוגיות מערביות מתקדמות.

