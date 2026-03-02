שלושה מטוסי קרב אמריקניים מסוג F-15E סטרייק איגל, אשר פעלו במסגרת מבצע "זעם אפי", הופלו אמש מעל שמי כווית במה שנראה כתקרית אש ידידותית.

האירוע התרחש בשעה 23:03 לפי שעון החוף המזרחי, כאשר המטוסים לקחו חלק בפעילות מבצעית במרחב.

​על פי הדיווח, המטוסים של חיל האוויר האמריקני נורו בשוגג על ידי מערכות ההגנה האווירית של כווית. התקרית אירעה בעיצומה של לחימה פעילה באזור, שכללה התמודדות עם תקיפות מצד כלי טיס איראניים, שיגורי טילים בליסטיים ושימוש בכלי טיס בלתי מאוישים.

​כל ששת אנשי צוות האוויר שהיו על המטוסים הצליחו לפלוט את עצמם מהכלים בבטחה. הם חולצו מהשטח ומצבם מוגדר כעת יציב. שלטונות כווית אישרו את פרטי המקרה, ובצבא ארצות הברית הביעו הערכה למאמצי כוחות ההגנה המקומיים ולסיועם במסגרת המבצע המתנהל.

​נסיבות התקרית המדויקות נמצאות כעת בבדיקה, וחקירה נפתחה לבירור סיבת הירי השגוי. גורמים רשמיים מסרו כי מידע נוסף בנושא יפורסם בהמשך, ככל שיתקדמו הליכי החקירה והתבררות הפרטים.

אובדן שלושת מטוסי ה-F-15E סטרייק איגל מעל שמי כווית מהווה מכה מבצעית וכלכלית קשה לצבא ארצות הברית.

מדובר באחד ממטוסי הקרב היקרים והרב-תכליתיים ביותר במערך האמריקני, אשר עלות רכישתו של דגם חדיש מקביל נאמדת בכ-94 מיליון דולרים ליחידה. בחישוב כולל, אובדן שלושת המטוסים בתקרית ה"אש הידידותית" מסתכם בנזק ישיר של כ-282 מיליוני דולרים ל"ברזל" ולמערכות המטוס בלבד.

​סכום זה אינו משקף את מלוא הנזק הכלכלי, שכן הוא אינו כולל את עלויות החימוש המתקדם שהיה על המטוסים בעת הפעילות המבצעית, את עלויות מבצע החילוץ המורכב של ששת אנשי הצוות, או את אובדן שעות הטיסה והתחזוקה הרבות שהושקעו בכלים אלו לאורך השנים.

​מעבר להיבט הכספי, התקרית צפויה לגרור השלכות תקציביות נוספות בשל הצורך בניהול חקירה מקיפה ויקרה. ממצאי החקירה עשויים לחייב את הפנטגון להשקיע מיליוני דולרים נוספים בעדכון מערכות הזיהוי והקשר בכלל צי המטוסים, כדי למנוע הישנות של טעויות זיהוי טרגיות מול כוחות בעלות הברית בעתיד.