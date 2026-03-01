הצבא האמריקני הודיע אחר הצהריים (ראשון) באמצעות סנטקום על דבר מותם של שלושה חיילים אמריקנים במסגרת מבצע "זעם אדיר".

לפי ההודעה, בנוסף לשלושת החיילים נפצעו חמישה שמאובחנים בזעזוע מוח. "נכון לשעה 9:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, 1 במרץ, שלושה אנשי צבא אמריקאים נהרגו בקרב וחמישה נפצעו קשה במסגרת מבצע 'זעם אפי'", נכתב בהודעה.

"כמה אחרים סבלו מפציעות קלות מרסיסים וזעזוע מוח - ונמצאים בתהליך של חזרה לשירות. פעולות לחימה גדולות נמשכות ומאמצי התגובה שלנו נמשכים.

המצב עדיין נזיל, ולכן מתוך כבוד למשפחות, נשמור על מידע נוסף, כולל זהות לוחמינו שנפלו, עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתנו."

כאמור, בשלב זה לא ברור כתוצאה ממה נהרגו החיילים האמריקנים, אך ההערכה היא כי הם נפלו במתקפת הטרור האיראנית על הבסיסים האמריקנים ברחבי המזרח התיכון.

בשבת, אמר טראמפ כי הוא מודע לעובדה שייהרגו חיילים, אך הוסיף כי זהו שיקול שלקח בחשבון לאור התוצאה הרצויה.