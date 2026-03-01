כיכר השבת
אירוע משמעותי

הודעה דרמטית של סנטקום: שלושה חיילי ארה"ב נהרגו במלחמה עם איראן

ארה"ב הודיעה אחר הצהריים על דבר מותם של שלושה חיילים אמריקנים במלחמה עם איראן | בנוסף הודיע הצבא האמריקני על פציעתם של חמישה נוספים | לא ברור הרקע למותם אך ההערכה היא כי הם נפלו במסגרת מתקפות הטילים על בסיסי הצבא ברחבי המזרח התיכון (מדיני) 

מבצע "זעם אדיר" (צילום: סנטקום)

הצבא האמריקני הודיע אחר הצהריים (ראשון) באמצעות סנטקום על דבר מותם של שלושה חיילים אמריקנים במסגרת מבצע "זעם אדיר".

לפי ההודעה, בנוסף לשלושת החיילים נפצעו חמישה שמאובחנים בזעזוע מוח. "נכון לשעה 9:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, 1 במרץ, שלושה אנשי צבא אמריקאים נהרגו בקרב וחמישה נפצעו קשה במסגרת מבצע 'זעם אפי'", נכתב בהודעה.

"כמה אחרים סבלו מפציעות קלות מרסיסים וזעזוע מוח - ונמצאים בתהליך של חזרה לשירות. פעולות לחימה גדולות נמשכות ומאמצי התגובה שלנו נמשכים.

המצב עדיין נזיל, ולכן מתוך כבוד למשפחות, נשמור על מידע נוסף, כולל זהות לוחמינו שנפלו, עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחתנו."

כאמור, בשלב זה לא ברור כתוצאה ממה נהרגו החיילים האמריקנים, אך ההערכה היא כי הם נפלו במתקפת הטרור האיראנית על הבסיסים האמריקנים ברחבי המזרח התיכון.

בשבת, אמר טראמפ כי הוא מודע לעובדה שייהרגו חיילים, אך הוסיף כי זהו שיקול שלקח בחשבון לאור התוצאה הרצויה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר