טראמפ: "חיסלנו 48 מנהיגים בבת אחת; אף אחד לא היה מאמין"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין אחר הצהריים (ראשון) לרשת CNBC, והתייחס לתוצאות התקיפה באיראן.

הנשיא אמר כי הוא מעודד מההצלחות האחרונות. "הכל מתקדם יפה מאוד", אמר טראמפ. "אנחנו מקדימים את הזמנים במבצע", אמר טראמפ בראיון טלפוני.

"מדובר במשטר אכזר מאוד. אחד המשטרים האכזריים ביותר בהיסטוריה", אמר טראמפ בהתייחסו למשטר השיעי בטהרן.

הנשיא התגאה בהישגים של ארה"ב במבצע: "חיסלנו 48 מנהיגים בבת אחת, אף אחד לא היה מאמין שדבר כזה יקרה".

הנשיא הדגיש כי "אנחנו עושים את עבודתנו לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל העולם", וחזר והדגיש כי "אנחנו מקדימים את לוחות הזמנים".

"הדברים מתפתחים כרגע בצורה חיובית מאוד", אמר הנשיא טראמפ.