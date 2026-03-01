כיכר השבת
מעודד מההצלחות

טראמפ: "חיסלנו 48 מנהיגים בבת אחת; אף אחד לא היה מאמין"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לתקשורת למבצע "זעם אדיר" באיראן, ואמר כי הוא מתקדם מהר מהמתוכנן | הנשיא האמריקני אמר כי "אף אחד לא היה מאמין" למכת פתיחה כה מוצלחת, בה חוסלו 48 מנהיגים בבת אחת (חדשות) 

ההצהרה של טראמפ

נשיא ארה"ב התראיין אחר הצהריים (ראשון) לרשת CNBC, והתייחס לתוצאות התקיפה באיראן.

הנשיא אמר כי הוא מעודד מההצלחות האחרונות. "הכל מתקדם יפה מאוד", אמר טראמפ. "אנחנו מקדימים את הזמנים במבצע", אמר טראמפ בראיון טלפוני.

"מדובר במשטר אכזר מאוד. אחד המשטרים האכזריים ביותר בהיסטוריה", אמר טראמפ בהתייחסו למשטר השיעי בטהרן.

הנשיא התגאה בהישגים של ארה"ב במבצע: "חיסלנו 48 מנהיגים בבת אחת, אף אחד לא היה מאמין שדבר כזה יקרה".

הנשיא הדגיש כי "אנחנו עושים את עבודתנו לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל העולם", וחזר והדגיש כי "אנחנו מקדימים את לוחות הזמנים".

"הדברים מתפתחים כרגע בצורה חיובית מאוד", אמר הנשיא טראמפ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר