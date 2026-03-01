כיכר השבת
עדויות מהזירה המחרידה

"המקלט השכונתי נחרב, הטיל פגע בו ישירות; בתים נהרסו בכל האזור"

המראות והקולות מתוך הזירה הקשה והמחרידה בבית שמש, שם טיל שפגע במקלט ציבורי הוביל להרס רב, להרוגים ופצועים | איש זק"א: "טרגדיה שאי אפשר לתאר במילים – אנשים שחייהם נגדעו ברגע אחד של אכזריות" (בארץ)

צילום: כיכר השבת
צילום: כיכר השבת

חלק מההרוגים בזירה הקשה והמחרידה ב - שהו בזמן הנפילה בתוך מקלט במבנה בעיר. המקלט ספג פגיעה ישירה ונחרב במקום. הרוגים נקברו תחת ההריסות. כך עולה מדיווחים ראשונים מתוך הזירה המחרידה.

"זה מקלט ציבורי", תיארה אחת מתושבות האזור בשיחה עם 'כיכר השבת'. "הזירה כעת נראית הרוסה לגמרי, וכך גם בתים נוספים בכל האזור. זה מרגיש כמו זירת קרב, עשרות מטרים הרוסים. לא האמנתי שיקרה פה דבר כזה". לדבריה, אזעקות נשמעו בעיר.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, הנמצא בזירה, מסר: "הגענו לזירה דקות ספורות לאחר הדיווח על הפגיעה הישירה. המראה שנחשף לעינינו הוא טרגדיה שאי אפשר לתאר במילים – אנשים שחייהם נגדעו ברגע אחד של אכזריות. המתנדבים שלנו, שערוכים לכל תרחיש, פועלים כאן בחרדת קודש ובמסירות נפש כדי להבטיח טיפול מכובד בכל אחד מהנרצחים. אנו עושים את מירב המאמצים לסיים את עבודת הקודש בזירה במהירות האפשרית למרות המראות הקשים".

מתנדבי איחוד הצלה בחילוץ מהזירה הקשה בבית שמש
פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א נתי בן שמעון סיפר: "כשהגענו לזירה הבחנו בהרס רב הכולל מספר מבנים שניזוקו קשות. חלק מהנפגעים היו לכודים בדירותיהם וחולצו אלינו על ידי כוחות החילוץ. המראה היה קשה - איתרנו ארבעה נפגעים במצב אנוש עם פגיעות קשות בגופם.

"במקביל, צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשני פצועים במצב קשה ולמספר פצועים במצב בינוני, קל ונפגעי חרדה. פתחנו נקודת מיון קדמית בסמוך לזירה ופינינו את כלל הפצועים במהירות ובאופן מסודר לבתי החולים".

