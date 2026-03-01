חלק מההרוגים בזירה הקשה והמחרידה בבית שמש - שהו בזמן הנפילה בתוך מקלט במבנה בעיר. המקלט ספג פגיעה ישירה ונחרב במקום. הרוגים נקברו תחת ההריסות. כך עולה מדיווחים ראשונים מתוך הזירה המחרידה.

"זה מקלט ציבורי", תיארה אחת מתושבות האזור בשיחה עם 'כיכר השבת'. "הזירה כעת נראית הרוסה לגמרי, וכך גם בתים נוספים בכל האזור. זה מרגיש כמו זירת קרב, עשרות מטרים הרוסים. לא האמנתי שיקרה פה דבר כזה". לדבריה, אזעקות נשמעו בעיר.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, הנמצא בזירה, מסר: "הגענו לזירה דקות ספורות לאחר הדיווח על הפגיעה הישירה. המראה שנחשף לעינינו הוא טרגדיה שאי אפשר לתאר במילים – אנשים שחייהם נגדעו ברגע אחד של אכזריות. המתנדבים שלנו, שערוכים לכל תרחיש, פועלים כאן בחרדת קודש ובמסירות נפש כדי להבטיח טיפול מכובד בכל אחד מהנרצחים. אנו עושים את מירב המאמצים לסיים את עבודת הקודש בזירה במהירות האפשרית למרות המראות הקשים".