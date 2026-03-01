ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג מסר היום (ראשון), בשיחה עם 'כיכר השבת', מזירת האירוע המחריד בבית שמש, כי ישנו חשש לקריסת מבנים וכי כוחות החירום פועלים בזירה. הוא קרא לתושבים לא להתקרב למקום.

"אנחנו בזירה קשה עם הרס רב", מסר ראש העיר. "כוחות הצבא העירייה וארגוני החירום כולם פועלים פה במסירות. יש לנו חשש מקריסת מבנים. עושים הכל. יש פצועים בדרגות פציעה שונות".

לדבריו, "המסר לתושבים - לשמור על ההנחיות ולא להגיע לאזור, הוא עמוס וחסום. בבקשה תתנו לכוחות החירום לעבוד. אנחנו נעדכן מאוחר יותר".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לזירה בבית שמש ושוחח עם ראש העיר. במהלך שיחתם, הביע הנשיא את תנחומיו העמוקים ואמר: ״אני משתתף בצערן העמוק של המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להן מכל בפגיעה הקשה. עם ישראל כולו מחבק אתכן וכולנו יחד עם תושבי בית שמש בשעה כואבת וקשה זו. אני מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחבק את כולכם. נמשיך לפעול בכל האמצעים הנדרשים כדי לסייע, לחזק את המיגון ולהבטיח את ביטחונם של כלל אזרחי ישראל.״

במהלך השיחה הנשיא הביע הערכה עמוקה לרשויות המקומיות ולכוחות הביטחון והחירום הפועלים בשטח במסירות ובנחישות, והדגיש כי הקפדה מלאה על הנחיות פיקוד העורף היא מצילת חיים.

בתוך כך, עיריית בית שמש מסרה היום בשעת צהרים כי על מנת לאפשר טיפול מהיר, מסודר ומקצועי בכלל התושבים שבתיהם נפגעו, נפתח מרכז סיוע ראשוני (מס"ר) במתנ״ס זינמן, סמטת ויצו 8.

"אנו מבקשים מכל התושבים שביתם נפגע להגיע ישירות למרכז הסיוע ולא להישאר בזירת הנפילה, כדי לאפשר לכוחות החירום להמשיך בעבודתם ולרכז עבורכם את כלל המענים במקום אחד", נמסר.

במרכז הסיוע ניתנים השירותים הבאים: רישום מסודר של התושבים והמשפחות, נציגי מס רכוש לטיפול ראשוני בנזקים, סיוע בשיבוץ לבתי מלון ופתרונות לינה, ליווי וסיוע של השירות הפסיכולוגי וגורמי הרווחה.

מי שביתו נפגע מתבקש להגיע, ככל שניתן ובמידה שהדבר אפשרי ובטוח, עם: מסמכים אישיים, תרופות נדרשות, ציוד אישי ובגדים בסיסיים. יש להביא ציוד רק אם ניתן להשיגו בבטחה. אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור גורמי הביטחון. "צוותי העירייה והגורמים המקצועיים ממתינים לכם במרכז הסיוע על מנת לתת מענה מלא ומיידי", נמסר.