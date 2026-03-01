במה שנראה כניסיון לקבל לידיו את מפתחות ממלכת איראן העתידית, יורש העצר רזא פהלווי פנה היום לאזרחי איראן לאחר חיסולו של חמינאי.

הדברים המלאים:

"בני ארצי,

עלי חמינאי, דהאכ של התקופה, השד אשר לפני מספר שבועות הוציא פקודה לטבח של עשרות אלפי טובי בניו של איראן, אבד", פתח פהלווי.

"עם מותו המשפיל שלו ושל רבים ממינויו ומקורביו, הרפובליקה האסלאמית נושמת את נשימותיה האחרונות. עם הרצון והגבורה שלכם, בקרוב היא תישלח אל פח האשפה של ההיסטוריה.

האומה הגדולה של איראן שואפת לנפילה מלאה של הרפובליקה האסלאמית. ואנחנו נפיל את המשטר השטני הזה", אמר פהלבי לאחיו האיראנים.

"המסר שלי לבכירים הנותרים של רפובליקת האימה הזו הוא:

היכנעו לאומה האיראנית. הצהירו על נאמנותכם לתוכנית שלי ולמערכת המעבר. וללא שפיכות דמים נוספת, מסרו את השלטון. כל ניסיון מצד שרידי המשטר לקבוע יורש לחמינאי, נידון לכישלון מראש. כל מי שיושיבו במקומו, לא רק שלא תהיה לו לגיטימיות, אלא הוא גם יהיה שותף לפשעי המשטר הזה.

לכוחות הצבאיים, המשטרתיים והביטחוניים של המדינה אני אומר:

נשקכם חייב להיות להגנה על האומה הגדולה של איראן; לא על רפובליקת הפשע, והבריונים והפושעים האנטי-איראנים שלה. הצטרפו לאומה האיראנית ולמהפכת האריה והשמש. השתמשו בנשקכם להגנה על האיראנים מפני שכירי החרב של משטר הרפובליקה האסלאמית. כדי שהסיוט בן 47 השנים הזה יסתיים מהר יותר.

מותו של חמינאי הפושע, אף שאינו מחזיר את הצדק על הדמים שנשפכו, אך יכול להיות מרפא ללבבות השרופים של אבות ואימהות, בני זוג וילדים, אחיות ואחים אבלים; שלווה למשפחות הגאות של מקריבי החיים למען מהפכת האריה והשמש של איראן.

האומה האיראנית הנאצלת והאמיצה,

מותו של דהאכ של התקופה, למרות שהוא תחילת החגיגה הלאומית הגדולה שלנו, אך אינו סוף הדרך. היו עירניים. היו מוכנים. זמן הנוכחות הנרחבת והמכרעת ברחובות קרוב מאוד.

אני מבקש מכם, בעודכם שומרים על ביטחונכם, להראות באמצעות קריאות ליליות את שביעות רצונכם ותמיכתכם בריסוקה של הרפובליקה האסלאמית. ולצעוק את רצונכם בנוגע לעתיד איראן. כוחי נובע מכוחכם ומתמיכתכם.

מהאיראנים מחוץ למדינה, אשר זה שבועות פועלים במרץ וללא לאות והייתם הקול הרם של בני ארצנו באיראן, אני מבקש שתגבירו את מאמציכם. השמיעו לאוזני העולם את תמיכת האומה האיראנית בהתערבות הומניטרית זו, ואת רצוננו בנפילה מלאה של המשטר.

ימים רגישים לפנינו. אנחנו יחד נצעד במסלול הניצחון. ונפיל את משטר הרפובליקה האסלאמית.

תחי איראן, רזא פהלווי"