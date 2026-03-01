איראן שיגרה הבוקר שני טילים בליסטיים לעבר קפריסין כחלק ממתקפה רחבה באזור. שר ההגנה הבריטי אישר את הפרטים ומסר כי נבחנת האפשרות שהיעד היה מתקנים צבאיים של הממלכה המאוחדת.

שני טילים בליסטיים שוגרו הבוקר מאיראן לכיוון קפריסין, כך אישר שר ההגנה של בריטניה, ג'ון הילי. הדיווח מגיע על רקע הסלמה רחבה ותקיפות איראניות נגד יעדים שונים ברחבי המפרץ הפרסי והמזרח התיכון.

בשיחה עם כלי תקשורת זרים מסר הילי כי הטילים נעו בכיוון האי, שבו מחזיקה בריטניה בסיסים צבאיים ריבוניים רחבי היקף באקרוטירי ובדקליה. לדבריו, בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות אם הבסיסים הבריטיים היו היעד המתוכנן של השיגור, אך הוא הדגיש כי האירוע ממחיש את האיום הגובר מצד המשטר בטהראן.

המתקפה לעבר קפריסין היא חלק מגל שיגורים נרחב שביצעה איראן בשעות האחרונות. על פי הדיווחים, איראן תקפה גם בסיסים של ארצות הברית ובעלות בריתה בבחריין, ירדן ומדינות נוספות במפרץ. שר ההגנה הבריטי חשף בנוסף כי כ-300 אנשי צבא בריטים שהו סמוך לאתרים שהופצצו בבחריין, וחלקם נמצאו במרחק של מאות מטרים בלבד מנקודות הפיצוץ.

גורמי ביטחון בינלאומיים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר במקביל נמסר על סגירת מרחבים אוויריים במספר מדינות באזור בשל חילופי המהלומות בין ישראל, ארצות הברית ואיראן.

שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי, אמר הבוקר בראיון בתקשורת הבריטית (Sky News).

- "כאשר מטוסינו הבריטיים ממריאים מקטאר, הם מגינים מפני כל טיל או כטב"ם שמכוון לעבר קטאר. כשהם ממריאים מקפריסין, הם עושים את אותו הדבר עבור קפריסין. עם זאת, כמובן, כשהמטוסים שלנו באוויר ורואים דברים, טילים או כטב"מים שמכוונים לעבר מדינות אחרות, הם יירטו אותם. כלומר, כשאני אומר שבריטניה משחקת תפקיד בחיזוק היציבות האזורית כחלק ממבצעי ההגנה האזוריים המתואמים, לזו כוונתי.

- "תיגברנו את כוחות ההגנה שלנו במזרח התיכון. אנחנו טסים בגיחות הללו. אנחנו מיירטים את הכטב"מים שמאיימים על בסיסינו, על אנשינו או על בנות בריתנו".