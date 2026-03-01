כיכר השבת
העולם המוסלמי בלהבות: מצור על שגרירויות ארה"ב בעקבות חיסול חמינאי 

בעקבות פתיחת מבצע "שאגת הארי" וחיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, גל של זעם חסר תקדים שוטף את העולם המוסלמי עם הסתערויות המוניות על שגרירויות ארה"ב | במוקדי החיכוך המרכזיים בבגדד ובקראצ'י נרשמו עימותים עקובים מדם וניסיונות פריצה למתחמים דיפלומטיים (העולם הערבי)

קראצ'י, פקיסטן, מפגינים מסתערים על שגרירות ארה"ב
גל של אלימות חסרת תקדים שוטף את העולם המוסלמי בעקבות פתיחתו של מבצע "" . המבצע החל בשבת בבוקר כמתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל, והוביל לחיסולו הדרמטי של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, בתקיפה בטהרן.

הידיעה על מותו של ח'אמנאי הציתה תבערה מיידית, כאשר המונים זועמים מסתערים בשעות האחרונות על נציגויות דיפלומטיות אמריקאיות במוקדים מרכזיים באסיה ובמזרח התיכון.

קראצ'י, פקיסטן, מפגינים מסתערים על שגרירות ארה"ב
האירועים הקשים ביותר נרשמו בעיר קראצ'י שבפקיסטן, שם המצב הידרדר לכדי קרבות רחוב עקובים מדם. המון זועם, חמוש באבנים, קרשי עץ ומקלות, הצליח לפרוץ את החומה החיצונית של הקונסוליה האמריקאית.

המפגינים הציתו כלי רכב מחוץ לשער הראשי והתעמתו חזיתית עם כוחות המשטרה. הדיווחים מהשטח מדברים על לפחות תשעה הרוגים בעימותים, שכללו ירי חי ושימוש נרחב בגז מדמיע. התסיסה התפשטה גם לערים אחרות בפקיסטן; בלאהור התגודדו מאות מחוץ לקונסוליה, ובצפון המדינה הוצת מבנה של האו"ם על ידי מפגינים.

ירי חי מחוץ לשגרירות
במקביל, בבירת עיראק, מאות מפגינים המזוהים עם המיליציות השיעיות הסתערו על ה"אזור הירוק" המבוצר, בניסיון לפרוץ לשגרירות ארצות הברית. המפגינים, שרבים מהם לבושים בשחור כאות אבל, הניפו את דגלי הארגונים הפרו-איראניים וזעקו "עבורך ח'אמנאי".

כוחות הביטחון העיראקיים פרסו כוחות מתוגברים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי למנוע מההמון לחדור למתחם השגרירות, בעוד המוחים מיידים אבנים ודורשים את נסיגת "כוחות הכיבוש האמריקאיים" מהמדינה.

המחאות המוניות נגד ארה"ב לא מוגבלות רק לעיראק ופקיסטן, וכל העת מתקבלים דיווחים על חיכוכים במדינות מוסלמיות נוספות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

