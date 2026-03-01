קראצ'י, פקיסטן, מפגינים מסתערים על שגרירות ארה"ב - צילום: רשתות חברתיות קראצ'י, פקיסטן, מפגינים מסתערים על שגרירות ארה"ב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18 קראצ'י, פקיסטן, מפגינים מסתערים על שגרירות ארה"ב ( צילום: רשתות חברתיות )

גל של אלימות חסרת תקדים שוטף את העולם המוסלמי בעקבות פתיחתו של מבצע "שאגת הארי" . המבצע החל בשבת בבוקר כמתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל, והוביל לחיסולו הדרמטי של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, בתקיפה בטהרן.

הידיעה על מותו של ח'אמנאי הציתה תבערה מיידית, כאשר המונים זועמים מסתערים בשעות האחרונות על נציגויות דיפלומטיות אמריקאיות במוקדים מרכזיים באסיה ובמזרח התיכון.

האירועים הקשים ביותר נרשמו בעיר קראצ'י שבפקיסטן, שם המצב הידרדר לכדי קרבות רחוב עקובים מדם. המון זועם, חמוש באבנים, קרשי עץ ומקלות, הצליח לפרוץ את החומה החיצונית של הקונסוליה האמריקאית. לראשונה אי פעם: איראן תוקפת באירופה; שני טילים בליסטיים שוגרו ישראל גראדווהל | 12:34 המפגינים הציתו כלי רכב מחוץ לשער הראשי והתעמתו חזיתית עם כוחות המשטרה. הדיווחים מהשטח מדברים על לפחות תשעה הרוגים בעימותים, שכללו ירי חי ושימוש נרחב בגז מדמיע. התסיסה התפשטה גם לערים אחרות בפקיסטן; בלאהור התגודדו מאות מחוץ לקונסוליה, ובצפון המדינה הוצת מבנה של האו"ם על ידי מפגינים.

ירי חי מחוץ לשגרירות - צילום: רשתות חברתיות ירי חי מחוץ לשגרירות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 ירי חי מחוץ לשגרירות ( צילום: רשתות חברתיות )

במקביל, בבירת עיראק, מאות מפגינים המזוהים עם המיליציות השיעיות הסתערו על ה"אזור הירוק" המבוצר, בניסיון לפרוץ לשגרירות ארצות הברית. המפגינים, שרבים מהם לבושים בשחור כאות אבל, הניפו את דגלי הארגונים הפרו-איראניים וזעקו "עבורך ח'אמנאי".

כוחות הביטחון העיראקיים פרסו כוחות מתוגברים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי למנוע מההמון לחדור למתחם השגרירות, בעוד המוחים מיידים אבנים ודורשים את נסיגת "כוחות הכיבוש האמריקאיים" מהמדינה.

המחאות המוניות נגד ארה"ב לא מוגבלות רק לעיראק ופקיסטן, וכל העת מתקבלים דיווחים על חיכוכים במדינות מוסלמיות נוספות.