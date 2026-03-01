כיכר השבת
צה"ל מפרסם תיעוד מדהים: השמדת מפקדת טרור של האייתולות בלב טהראן

התקיפות באיראן על ידי הצבא הישראלי נמשכות, ולפני שעה קלה דווח על תקיפות של צה"ל בלב טהראן - לראשונה מתחילת המלחמה | כעת מפרסם דובר צה"ל תיעוד מהשמדת מפקדת טרור בלב הבירה האיראנית (חדשות מלחמה)

השמדת מפקדת הטרור באיראן
השמדת מפקדת הטרור באיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת מפקדת הטרור באיראן (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר (ראשון) תיעודים מהפעילות של חיל האוויר בבירת - טהראן.

מוקדם יותר היום דיווח דובר צה"ל, כי לראשונה במבצע ׳׳: צה״ל תוקף מטרות של המשטר בלב טהראן.

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.

"במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן", נמסר מדובר צה"ל.

כעת כאמור בצה"ל מפרסמים תיעוד מהשמדת מפקדת טרור של משמרות המהפכה בלב הבירה האיראנית, כאשר הדיווחים באיראן, הם שגם המבנה של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית הושמד.

