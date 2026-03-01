דובר צה"ל מפרסם לפני זמן קצר (ראשון) תיעודים מהפעילות של חיל האוויר בבירת איראן - טהראן.

מוקדם יותר היום דיווח דובר צה"ל, כי לראשונה במבצע ׳שאגת הארי׳: צה״ל תוקף מטרות של המשטר בלב טהראן.

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.

"במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן", נמסר מדובר צה"ל.

כעת כאמור בצה"ל מפרסמים תיעוד מהשמדת מפקדת טרור של משמרות המהפכה בלב הבירה האיראנית, כאשר הדיווחים באיראן, הם שגם המבנה של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית הושמד.