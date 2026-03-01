יממה לאחר החיסול הדרמטי של ראש הנחש, עלי חמינאי, מנהיגה העליון של איראן, ובצל התקיפות העוצמתיות בלב טהראן, בכיר באיראן מאיים היום (ראשון) בתגובה קשה ביממה הקרובה.

עלי לרג׳יאני, מי שנחשב לאחר חיסולו של המנהיג העליון כאחת הדמויות הבכירות ביותר באיראן ומשמש כמזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, שיגר איום וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "היום נפגע בארה״ב ובישראל כמו שהם לא חוו מעולם".

בריאיון בתקשורת באיראן הבוקר, אמר לרג'יאני כי: "עוצמת ומהירות הפעולה עלו לעומת המקרים הקודמים ומצביעים על שימוש מדורג ביכולות צבאיות בהתאם לתנאי השטח. הלחץ המבצעי שלנו יימשך עד לנקמה על דמו של ח'אמנאי, ותהליך הפעולות יתואם עם ההתפתחויות העתידיות".

כזכור, מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאיומים של איראן להגביר את התקיפות שלה והזהיר: "עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה".

טראמפ צייץ ב־Truth Social: "איראן זה עתה הצהירה שהם עומדים להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזק יותר מכפי שאי פעם הכו בעבר. עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה! תודה על תשומת הלב לעניין זה!".