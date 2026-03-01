כיכר השבת
היום השני למלחמה עם איראן

הבכיר ביותר באיראן מאיים: "היום נפגע בארה״ב ובישראל כמו שהם לא חוו מעולם"

עלי לרג׳יאני, מי שנחשב כעת לאחת הדמויות הבכירות ביותר באיראן שיגר איום לתגובה קשה של איראן: "היום נפגע בארה״ב ובישראל כמו שהם לא חוו מעולם" (בעולם)

5תגובות
עלי לרג׳יאני, בשידורי טהראן היום

יממה לאחר החיסול הדרמטי של ראש הנחש, עלי חמינאי, מנהיגה העליון של , ובצל התקיפות העוצמתיות בלב טהראן, בכיר באיראן מאיים היום (ראשון) בתגובה קשה ביממה הקרובה.

עלי לרג׳יאני, מי שנחשב לאחר חיסולו של המנהיג העליון כאחת הדמויות הבכירות ביותר באיראן ומשמש כמזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן, שיגר איום וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "היום נפגע בארה״ב ובישראל כמו שהם לא חוו מעולם".

בריאיון בתקשורת באיראן הבוקר, אמר לרג'יאני כי: "עוצמת ומהירות הפעולה עלו לעומת המקרים הקודמים ומצביעים על שימוש מדורג ביכולות צבאיות בהתאם לתנאי השטח. הלחץ המבצעי שלנו יימשך עד לנקמה על דמו של ח'אמנאי, ותהליך הפעולות יתואם עם ההתפתחויות העתידיות".

כזכור, מוקדם יותר היום, נשיא , דונלד טראמפ, התייחס לאיומים של איראן להגביר את התקיפות שלה והזהיר: "עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה".

טראמפ צייץ ב־Truth Social: "איראן זה עתה הצהירה שהם עומדים להכות היום בעוצמה רבה מאוד, חזק יותר מכפי שאי פעם הכו בעבר. עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה! תודה על תשומת הלב לעניין זה!".

כן (96%)

לא (4%)

0 תגובות

5
תכף יחוסל
טייס
4
הוא יכול להמשיך לנבוח סופו יהיה. כמו כל האויבים שלנו
😃
3
עוד המן ארור שטועה כקודמיו
שלמה

