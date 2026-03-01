חורבן בטהרן | התיעודים של האיראנים מההתקפות הבוקר בבירת הרשע

תיעודים מלפני זמן קצר באיראן - צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א תיעודים מלפני זמן קצר באיראן | צילום: צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:07 תיעודים מלפני זמן קצר באיראן ( צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א )

האיראנים שיגרו לפני זמן קצר (ראשון) טילים רבים לעבר ישראל וטרללו את המדינה עם אזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בעיקר בצפון הארץ.

האיראנים, שמבצעים כעת כלכלת חימושים, משגרים טילים לא רק לעבר ישראל אלא גם לעבר מדינות רבות במפרץ, אותן הם רואים כאויבות בשל שיתוף הפעולה עם ארצות הברית וממילא גם עם ישראל.

