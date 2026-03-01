כיכר השבת
חורבן בטהרן | התיעודים של האיראנים מההתקפות הבוקר בבירת הרשע

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן. במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן

האיראנים שיגרו לפני זמן קצר (ראשון) טילים רבים לעבר ישראל וטרללו את המדינה עם אזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בעיקר בצפון הארץ.

האיראנים, שמבצעים כעת כלכלת חימושים, משגרים טילים לא רק לעבר ישראל אלא גם לעבר מדינות רבות במפרץ, אותן הם רואים כאויבות בשל שיתוף הפעולה עם ארצות הברית וממילא גם עם ישראל.

בצה"ל עדכנו לפני זמן קצר, כי לראשונה במבצע ׳׳: צה״ל תוקף מטרות של המשטר בלב טהראן.

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.

"במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן", נמסר מדובר צה"ל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

