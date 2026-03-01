דרמה במרכז העצבים: מכלית נפט של עומאן הותקפה במצר הורמוז 

מיכלית נפט ( צילום: pixabay )

מצרי הורמוז, צוואר הבקבוק הקריטי ביותר של הכלכלה העולמית, הפכו בסוף השבוע לזירת קרב מתוחה שמאיימת לשתק את זרימת האנרגיה הגלובלית. לאחר המתקפה המשולבת של ארה"ב וישראל על איראן, ודיווחים על מותו של המנהיג העליון חמינאי, המזרח התיכון ניצב בפני סכנה ממשית של חסימה ימית חסרת תקדים.

הבוקר (ראשון) נרשמה הסלמה דרמטית כאשר מכלית הנפט "Skylight", המניפה את דגל פלאו, הותקפה סמוך לחופי עומאן, רק כ-5 מיילים ימיים מנמל ח'סב האסטרטגי. כל 20 אנשי הצוות פונו מהספינה, וארבעה מהם נפצעו בדרגות חומרה שונות. התקיפה התרחשה שעות ספורות לאחר שמשמרות המהפכה החלו לשדר אזהרות בקשר לכלי שיט באזור, לפיהן "אף ספינה אינה מורשית לעבור במצרי הורמוז". מצרי הורמוז אינם סתם נתיב מים; הם הצינור שדרכו זורם כ-20% מהנפט העולמי. מדי יום עוברות במצר כ-20 מיליון חביות נפט ממדינות כמו ערב הסעודית, עיראק, איחוד האמירויות וכווית, לצד כמויות אדירות של גז טבעי נוזלי (LNG) מקטר. המצר כל כך צר – כ-34 ק"מ בלבד בנקודה הצרה ביותר שכל חסימה שלו יוצרת "פקק" כלכלי שאין לו תחליף ממשי, שכן היכולת לעקוף אותו דרך צינורות יבשתיים מוגבלת מאוד.

החשש הכבד מהסלמה הוביל ענקיות ספנות כמו Hapag-Lloyd הגרמנית להודיע על השעיה מיידית של כל המעברים במצר. תצלומי לוויין כבר מראים הצטברות של ספינות הממתינות מחוץ למצר בנמלים כמו פוג'יירה, מחשש שיהפכו למטרה.

עם זאת, למרות האיומים האיראניים והתקיפה בשטח, תנועת כלי השיט לא נפסקה לחלוטין. הצי הבריטי הבהיר כי להודעות איראן על סגירת המצר אין תוקף חוקי והמליץ לספינות להמשיך בדרכן בזהירות. למרות האיומים והמתח הגבוה, נראה כי מכליות נפט רבות עדיין עושות את דרכן, וקיימת אי-בהירות לגבי המידה שבה איראן אכן תאכוף מצור מלא, במיוחד כאשר הדיווחים על פקודות הסגירה טרם אושרו רשמית על ידי טהראן.