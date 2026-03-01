בעוד העולם צפה בלהבות העולות משמי טהרן, התברר כי מאחורי ההחלטה הדרמטית של הנשיא דונלד טראמפ לצאת למבצע הצבאי המורכב בהיסטוריה, עמד מסע שכנועים חשאי ומתוזמן היטב. בעוד שבאופן פומבי נשמעו קריאות לדיפלומטיה, בחדרים סגורים התנהל משחק אחר לגמרי.

לפי דיווח של הוושינגטון פוסט הדמות המרכזית בדרמה הזו היא יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. על פי דיווחים, בן סלמאן ניהל שיחות פרטיות מרובות עם טראמפ במהלך החודש האחרון, בהן דחק בו לתקוף את איראן. אליו הצטרף אחיו, שר ההגנה הנסיך ח'אלד בן סלמאן, שהזהיר בפגישות בוושינגטון מפני ההשלכות החמורות של הימנעות מפעולה.

מה שהופך את הסיפור למסקרן במיוחד הוא הפער הבלתי נתפס בין הגלוי לנסתר. כלפי חוץ, ריאד הצהירה כי לא תאפשר שימוש בשטחה או במרחב האווירי שלה לתקיפה, וקראה לפתרון דיפלומטי למתיחות. אך מאחורי הקלעים, הלחץ היה כבד: בן סלמאן הזהיר את הבכירים האמריקאים כי איראן תהפוך לחזקה ומסוכנת בהרבה אם וושינגטון לא תנצל את הנוכחות הצבאית המסיבית שלה באזור – הגדולה ביותר מאז מלחמת עיראק ב-2003 – כדי להנחית מכה עכשיו.

המניע של יורש העצר היה ברור: ראיית איראן כ"אויב אולטימטיבי" במאבק על הגמוניה אזורית בין המעצמה הסונית לשיעית. הסעודים, יחד עם ישראל (שבניגוד אליהם קראה לתקיפה באופן גלוי), האמינו כי הימנעות מפעולה רק תחזק את משטרו של חמינאי ותהפוך אותו לאיום בלתי נשלט.

בסופו של דבר, הלחץ המשותף של השותפות המפתיעות ערב הסעודית וישראל עשה את שלו. טראמפ השתכנע, והתוצאה הייתה חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי ושינוי פני המזרח התיכון, בדיוק כפי שלחשו לו בשיחות הטלפון החסויות מארמון המלוכה בריאד. ומי יודע אולי אקורד הסיום של מבצע שאגת ארי יהיה הצטרפות של ערב הסעודית להסכמי אברהם.