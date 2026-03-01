מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי, סוקר הלילה (ראשון) בהרחבה בכלי התקשורת ברחבי העולם כאירוע מז'ורי, כשינוי דרמטי של המזרח התיכון שהכרנו עד כה.

הכותרת המעניינת והישירה ביותר הייתה זו של העיתון הימני, ה"ניו יורק פוסט", שכתב בגרסה המודפסת באותיות גדולות: "מוות לשטן".

בניו יורק טיימס נכתב בכותרת באותיות גדולות: לראשונה אי פעם: איראן תוקפת באירופה; שני טילים בליסטיים שוגרו ישראל גראדווהל | 12:34 האייתוללה עלי חמינאי איש דת קיצוני שהפך את איראן למעצמה אזורית, הלך לעולמו בגיל 86.

כתבת הניו יורק טיימס ( צילום: ניו יורק טיימס / תרגום גוגל )

בכתבה צוין בין היתר כי "הוא שלט במדינה שכלאה מבקרים ועיתונאים ואכפה הגבלות דרקוניות על נשים. בסוף חייו של האייתוללה חמינאי, איראנים רבים ראו בו דיקטטור של משטר מושחת ומדכא שמדיניותו הרגה אלפי איראנים ואילצה אינספור אחרים לגלות".

הכתבה עסקה בהרחבה בדמותו של המנהיג העליון שהצליח לבסס את איראן כמעצמה אזורית, לצד הדיכוי האינטנסיבי של העם האיראני בהכוונתו.

ברשת CNN נכתב בכותרת:

"אייתולה חמינאי שנלחם בארה"ב וישראל במשך עשורים כמנהיג עליון, נהרג"

בין היתר, צוין בכתבה כי "עבור תומכיו חמינאי היה מנהיג איתן חסר פחד שהתעלה מעבר לפוליטיקה גרידא והשפיע על מסירות נפש. עבור מבקריו, איראנים וזרים, הוא היה עריץ מפחיד, שנחוש לדכא את המתנגדים לו תוך שמירה על בידוד ארצו מהמערב."

ברשת BBC בחרו בכותרת:

"אחיזת הברזל של האייתולה חמינאי בשלטוו הגיעה לסיומה"

בכתבה נכתב כי "נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע ​​כי האייתוללה עלי חמינאי נהרג ביום הראשון של התקיפות האוויריות המאסיביות של ארה"ב וישראל על איראן.

מותו של השליט בן ה-86 בשלושת העשורים האחרונים - אחד העשורים הארוכים בעולם - אושר מאוחר יותר".

גם בצרפת ובגרמניה זכה האירוע לסיקור נרחב.

בכתבת הבילד הגרמני התבשרו הקוראים על "מותו של הדיקטטור האכזר", תיאור קרוב יותר למציאות מזה שבחרו בו עיתונים "אובייקטיבים".

ברשת CNEWS בצרפת הביאו לאולפן מומחה ביטחון שציין כי "חמינאי היה אחד הדיקטטורים הקטלניים ביותר עם דם על ידיו".