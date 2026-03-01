LUCAS: החימוש המשוטט שהפתיע את איראן

בזמן שאיראן מנסה לאסוף את השברים, מתברר כי המכה הקשה ביותר הגיעה דווקא מכלי נשק שנראה לה מוכר להפליא. פנטגון אישר רשמית כי בסוף השבוע האחרון בוצעה טבילת אש מבצעית ראשונה למערכת ה-LUCAS – חימוש משוטט וזול שנועד לשנות את פני המלחמה האסימטרית. על פי דיווח שהועבר ל-Defense News

, המערכת הופעלה בדייקנות כירורגית נגד מתקני שליטה ובקרה וסוללות הגנה אווירית של משמרות המהפכה.

כוח הרס כפול במחיר "מציאה"

ה-LUCAS, פרי פיתוח של חברת Spektre Works, פותח בהשראת הכטמ"ם האיראני "שאהד 136", אך הוא נושא ראש קרבי עם כמות חומר נפץ כפולה מזו של טיל הלפייר. ב"כוח משימה סקורפיון" (Task Force Scorpion), היחידה הייעודית שהקים מפקד סנטקום גנרל ברד קופר, מבהירים כי מדובר במהפכה: בעלות של 35,000 דולר בלבד, ארה"ב מסוגלת כעת להציף את שמי האויב בנחילי מוות מדויקים שקשים לזיהוי.

הכטמ"ם, המגיע לטווח של 500 מייל, שוגר במהלך המבצע מקטפולטות ניידות, מה שאיפשר לכוחות המיוחדים לפעול בחשאיות מוחלטת. השימוש ב-LUCAS לא רק השמיד מטרות איכות, אלא ייצר השפלה אסטרטגית בטהראן – השימוש בטכנולוגיה "איראנית" משודרגת כדי להחריב את מערכי הטילים של המשטר עצמו.