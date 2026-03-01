כיכר השבת
נקמה טכנולוגית

LUCAS: החימוש המשוטט שהפתיע את איראן

טבילת אש היסטורית בטהראן לאחר שצבא ארה"ב אישר שימוש בחימוש המשוטט LUCAS נגד יעדי משמרות המהפכה. המל"ט המתאבד, המבוסס על ה"שאהד" האיראני אך בעל כוח הרס כפול, השמיד סוללות טילים ומפקדות אסטרטגיות בלב איראן (צבא וביטחון)

1תגובות
חימוש משוטט של צבא ארה"ב (צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce)

בזמן ש מנסה לאסוף את השברים, מתברר כי המכה הקשה ביותר הגיעה דווקא מכלי נשק שנראה לה מוכר להפליא. פנטגון אישר רשמית כי בסוף השבוע האחרון בוצעה טבילת אש מבצעית ראשונה למערכת ה-LUCAS – חימוש משוטט וזול שנועד לשנות את פני המלחמה האסימטרית. על פי דיווח שהועבר ל-Defense News

, המערכת הופעלה בדייקנות כירורגית נגד מתקני שליטה ובקרה וסוללות הגנה אווירית של משמרות המהפכה.

אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM בתדרוך לפקודיו
אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM בתדרוך לפקודיו| צילום: צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב
אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM בתדרוך לפקודיו (צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב)

כוח הרס כפול במחיר "מציאה"

ה-LUCAS, פרי פיתוח של חברת Spektre Works, פותח בהשראת הכטמ"ם האיראני "שאהד 136", אך הוא נושא ראש קרבי עם כמות חומר נפץ כפולה מזו של טיל הלפייר. ב"כוח משימה סקורפיון" (Task Force Scorpion), היחידה הייעודית שהקים מפקד סנטקום גנרל ברד קופר, מבהירים כי מדובר במהפכה: בעלות של 35,000 דולר בלבד, מסוגלת כעת להציף את שמי האויב בנחילי מוות מדויקים שקשים לזיהוי.

הכטמ"ם, המגיע לטווח של 500 מייל, שוגר במהלך המבצע מקטפולטות ניידות, מה שאיפשר לכוחות המיוחדים לפעול בחשאיות מוחלטת. השימוש ב-LUCAS לא רק השמיד מטרות איכות, אלא ייצר השפלה אסטרטגית בטהראן – השימוש בטכנולוגיה "איראנית" משודרגת כדי להחריב את מערכי הטילים של המשטר עצמו.

1
קשתותם תבוא בליבם😄
יחיאל

