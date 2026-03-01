כיכר השבת
כך הודיעו באיראן על חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בתקיפה ישראלית | צפו

הטלוויזיה הרשמית באיראן הודיעה הלילה באופן רשמי כי המנהיג העליון המחבל עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית על מעונו | צבא איראן איים: "הפשע לא יעבור ללא תגובה" | באיראן הכריזו על 40 ימי אבל (בעולם)

הטלוויזיה הרשמית ב אישרה הלילה (בין שבת לראשון) באופן רשמי כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפת צה״ל במתקפת הפתע הראשונית בשבת בבוקר.

המשטר באיראן הכריז על שבוע של אבל ברחבי המדינה והטלוויזיה פרסמה תיעודים של איראנים מבכים על מותו של המנהיג העליון.ֿ

על פי הדיווחים באיראן, מועצה מיוחדת בה יהיו חברים נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, ראש הרשות השופטת גולאם-חוסיין מוחסני-אז'אי ונציג ממועצת שומרי החוקה תקבל באופן זמני את תפקידי ההנהגה במקומו של המנהיג שחוסל.

צבא איראן הודיע הלילה כי: "הפשע לא יעבור ללא תגובה. הדרך המוארת של המנהיג השהיד תימשך עד הנשימה האחרונה, וצבא איראן, כמבצר איתן של העם, עומד בחזית ההגנה על העצמאות, השלמות הטריטוריאלית והמשטר הקדוש של הרפובליקה האסלאמית של איראן".

13
בּוֹרוּ בֶה ג׳הַנַּם
רומי
12
בוכה🤣
בכיינית
11
על אובדן המנהיג ועל אובדן של ריאל, הם מייבבים באותו האופן.
ז'וז'ו האמיתי

