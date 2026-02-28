כיכר השבת
השמדת מערך ההגנה בטהרן

תקיפה מסיבית: מה נהרס במרכז איראן הלילה

חיל האוויר השלים גל תקיפות עוצמתי נגד מערך הטילים הבליסטיים וההגנה האווירית של איראן. בהכוונת אמ"ן הושמדו אתרי שיגור במרכז המדינה, כולל טילים מסוג 'קדר' שהיו מוכנים לירי לעבר ישראל. המבצע מעמיק את חופש הפעולה האווירי ומסכל איומים אסטרטגיים (צבא וביטחון)

תיעוד מפת התקיפות באיראן
תיעוד מפת התקיפות באיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מפת התקיפות באיראן (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר הישראלי, בתיאום הדוק עם כוחות סנטקום, השלים לפני זמן קצר גל תקיפות שני ומסיבי במערב ומרכז . המטרה: פירוק מוחלט של יכולת הירי הבליסטי של משטר הטרור.

סיכול עשרות שיגורים לעבר ישראל מוקד התקיפה המרכזי היה במרחב קם שבמרכז איראן, שם הושמד אתר אסטרטגי לאחסון ושיגור טילים בליסטיים מסוג 'קדר H-1'. טילים אלו, הנושאים מאות קילוגרמים של חומר נפץ, היו מוכנים לשיגור מיידי לעבר ערי ישראל. הפגיעה המדויקת סיכלה עשרות שיגורים שתוכננו לצאת בדקות הקרובות, ופגעה אנושות ביכולת ההתקפית המרכזית של המשטר.

בנוסף להשמדת הטילים, חיל האוויר מחק מערכות הגנה אווירית מתקדמות, מה שמאפשר למטוסי הקרב הישראליים "חופש פעולה מוחלט" בשמי איראן. מדובר בהעמקת הפגיעה באתרים שטרם הותקפו, מה שמותיר את משטר האייתוללות חשוף ופגיע מתמיד. מבהיר: "נמשיך לפגוע בכל מערך שמאיים על אזרחי ישראל".

תיעוד התקיפות באיראן
תיעוד התקיפות באיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד התקיפות באיראן (צילום: דובר צה"ל)

