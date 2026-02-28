תקיפה מסיבית: מה נהרס במרכז איראן הלילה

חיל האוויר הישראלי, בתיאום הדוק עם כוחות סנטקום, השלים לפני זמן קצר גל תקיפות שני ומסיבי במערב ומרכז איראן. המטרה: פירוק מוחלט של יכולת הירי הבליסטי של משטר הטרור.

סיכול עשרות שיגורים לעבר ישראל מוקד התקיפה המרכזי היה במרחב קם שבמרכז איראן, שם הושמד אתר אסטרטגי לאחסון ושיגור טילים בליסטיים מסוג 'קדר H-1'. טילים אלו, הנושאים מאות קילוגרמים של חומר נפץ, היו מוכנים לשיגור מיידי לעבר ערי ישראל. הפגיעה המדויקת סיכלה עשרות שיגורים שתוכננו לצאת בדקות הקרובות, ופגעה אנושות ביכולת ההתקפית המרכזית של המשטר.

בנוסף להשמדת הטילים, חיל האוויר מחק מערכות הגנה אווירית מתקדמות, מה שמאפשר למטוסי הקרב הישראליים "חופש פעולה מוחלט" בשמי איראן. מדובר בהעמקת הפגיעה באתרים שטרם הותקפו, מה שמותיר את משטר האייתוללות חשוף ופגיע מתמיד. צה"ל מבהיר: "נמשיך לפגוע בכל מערך שמאיים על אזרחי ישראל".