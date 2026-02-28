זירת הנפילה בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע שאגת הארי החל הבוקר במתקפה משולבת של צה"ל וחיל האוויר האריקאי על עשרות יעדים באיראן. "כיכר השבת" ימשיך לעדכן בכל התפתחות לאורך כל שעות הלילה.

עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה 01:15: אזעקות בשורת יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. 01:14: בבירת אוסטריה, בכיכר המרכזית של העיר, התאספו מאות אנשים מאושרים שקראו קריאות תודה לישראל ונתניהו. לכתבה המלאה>>> לחצו כאן

01:04: סיכום מד"א ליום הראשון למבצע "שאגת הארי" - אישה בשנות החמישים נהרגה ו-121 נפצעו, בהם: 2 במצב בינוני ו-119 במצב קל. במהלך היום הראשון למבצע "שאגת הארי", הוזנקו צוותי מגן דוד אדום לעשרות זירות ברחבי ישראל בעקבות אירועי פגיעה שונים. חובשים ופרמדיקים של מד״א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים ברחבי הארץ סך הכול 121 נפגעים, בהם: אישה בשנות החמישים שנהרגה, 2 פצועים במצב בינוני ו-119 פצועים במצב קל.

סיכום הזירה בתל אביב: צוותי מד״א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים איכילוב ושיבא בתל השומר 28 נפגעים, בהם: אישה בשנות החמישים ללא סימני חיים שנקבע מותה במקום, 2 פצועים במצב בינוני ו-25 פצועים במצב קל.

00:59: ד״ר מיכאל מרקוביץ׳, מנהל המחלקה לרפואה דחופה באיכילוב בעדכון על מצב הפצועים בזירה הקשה בתל אביב • צפו.

00:52: המשרד לשירותי דת מפרסם את הנחיות שירותי הדת לאור המצב הביטחוני - בהתאם להערכת המצב ועל פי הנחיות גורמי הביטחון, להלן עדכון בנוגע להפעלת שירותי הדת:

מקוואות טבילה

מקוואות נשים: המקוואות פתוחים לשירות הציבור, בתנאי שבמבנה קיים מרחב מוגן תקני הניתן להגעה בפרק הזמן הנדרש.

מקוואות גברים: בשלב זה, מקוואות הגברים יישארו סגורים עד להודעה חדשה.

שירותי קבורה (בתי עלמין)

קיום לוויות יתאפשר במתכונת מצומצמת של עד 10 משתתפים בלבד.

מערך הכשרות

שירותי הכשרות מוגדרים כחיוניים. הפיקוח והשירות יימשכו בהתאם למצבת העסקים הפעילה בכל עיר.

00:40: מכתבם של גדולי ישראל על המצב.

00:38: עדכון חדש - למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב פונו עד כה 25 פצועים מזירת הנפילה בתל אביב. ארבעה במצב בינוני שמטופלים כעת בחדר הטראומה ושאר הפצועים במצב קל. נציין כי 7 מהפצועים הם ילדים ומצבם קל.

00:37: דוברות עיריית אילת: מגורמי הביטחון במרחב נמסר, כי בדקות האחרונות (00:30) בוצע יירוט מחוץ למרחב אילת. לכן לא הופעלה התרעה. יש להמשיך ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים.

00:31: דובר צה"ל: חיל האוויר השלים לפני זמן קצר בהכוונת אמ"ן גל תקיפות נוסף לפגיעה במערך הטילים הבליסטים ומערכות הגנה אווירית של משטר הטרור האיראני במערב ומרכז איראן. במסגרת התקיפות, חיל האוויר העמיק את הפגיעה ותקף מספר אתרי שיגור שטרם הותקפו במרכז איראן.

אחת המטרות שהותקפו, היא אתר לשיגור טילים במרחב קם שבמרכז איראן. באתר זה אוכסנו טילים בליסטים מסוג 'קדר -H-1י הנושאים מאות קילוגרמים של חומר נפץ. הפגיעה במערך הטילים הבליסטים ובתשתיות השיגור סיכלו עשרות שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל, ופוגעות עמוקות ביכולת ההתקפית המרכזית ביותר של המשטר.

צה"ל ממשיך לפגוע במערך הטילים ובמערכות ההגנה האווירית של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו משפרות את חופש הפעולה של חיל האוויר, ומסכלות שיגורים וטילים רבים שאיימו על אזרחי מדינת ישראל והמזרח התיכון.

00:27: ממשלת רפובליקת סומלילנד מגנה בחריפות את התקיפות האיראניות האחרונות כנגד איחוד האמירויות הערביות, מדינת קטאר, מדינת כווית, ממלכת בחריין, ממלכת ערב הסעודית והממלכה ההאשמית של ירדן.

00:24: זירת הנפילה בתל אביב שם ישנם עשרות פצועים, צפו בפרמדיק מד"א אלחנן אלון בעת חילוץ הילד.

00:22: באיחוד האמירויות מאשרים לפני זמן קצר, כי נמל התעופה הבינלאומי בעיר הותקף. על פי הדיווח, במקום יש ארבעה שנפצעו וקיבלו טיפול רפואי.

00:13: אירוע חדירת כלי טיס הסתיים באילת.

00:12: ביקור שנועד מראש לביטול? רוביו ביטל את ביקורו המתכונן במדינת ישראל.

00:10: אזעקה מחדירת כלי טיס בלתי מאויש נשמעה כעת בעיר הדרומית אילת.

00:01: למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב פונו עד כה 20 פצועים מזירת הנפילה בתל אביב. ארבעה במצב בינוני שמטופלים כעת בחדר הטראומה ושאר הפצועים במצב קל. נציין כי 7 מהפצועים הם ילדים ומצבם קל.

00:00: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל בגזרת תל אביב: חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותה של אישה כבת 40 עם חבלות קשות בגופה. עדכון בהמשך במידת הצורך.

חובש מד"א אורי גרבי, סיפר: "מהרגע הראשון היה ברור לנו כי מדובר בזירה קשה, ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מבניין מגורים עם הרס רב ומשמעותי, מכוניות שעולות באש והמולה רבה. במהירות הקמנו נקודת טיפול בנפגעים בסמוך לזירה, שם הענקנו טיפול רפואי למספר פצועים שחלקם כבר פונו לבית החולים, מבין הפצועים הראשונים שהגיעו אלינו היו גבר כבן 40 שנפצע באורח קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני. במקביל, יחד עם כוחות פיקוד העורף, הכיבוי והמשטרה אנחנו מבצעים סריקות נוספות אחר נפגעים ומטפלים בפועל בפצועים נוספים בזירה."

