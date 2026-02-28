ארמונו של חמינאי אחרי התקיפה הישראלית ( צילום: לפי סעיף 27א )

מבצע שאגת הארי החל הבוקר במתקפה משולבת של צה"ל וחיל האוויר האריקאי על עשרות יעדים באיראן.

רצף עדכונים שוטפים 18:50: משמרות המהפכה באיראן מדווחים על הפלת שני כלי טיס בלתי מאוישים של צה"ל באזור אספהאן 18:45: שיגורים מאיראן: אזעקות נשמעות בירושלים

18:35: דיווח על נפילות רסיסים בפתח תקווה ובני ברק

ישראל וארצות הברית יצאו הבוקר (שבת קודש) למלחמה נגד המשטר האיראני. מאות מטרות של השלטון הותקפו מהאוויר.

ארמונו של המנהיג העליון עלי חמינאי הותקף על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר ובישראל מעריכים כי חמינאי לא שרד וחוסל בתקיפה. כמו כן, בוצע ניסיון חיסול של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן.

כמו כן, בכירים נוספים היו מטרות תקיפה של ארה"ב וישראל, בניהם: שר ההגנה עזיז נאסירזאדה, הרמטכ"ל עבדולרחים מוסאווי וראש המודיעין הצבאי סאלח אסאדי.

בישראל מעריכים כי מפקד משמרות המהפכה מוחמד פוכאפור, שנכנס לתפקיד בתום מבצע "עם כלביא"- חוסל גם הוא בתקיפה ישראלית.

למעלה מ-200 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר מדינת ישראל, רובם ככולם יורטו. פצוע קל כתוצאה מרסיס שנפל במרכז הארץ.

גורם רשמי במשימת הצי של האיחוד האירופי, "Aspides", חשף בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי משמרות המהפכה של איראן החלו לשגר תשדורות רדיו תוקפניות לכלי שיט באזור המפרץ. על פי הדיווח, המסר האיראני חד משמעי: "לשום ספינה אין רשות לעבור במצר הורמוז". המצר נחשב לנתיב יצוא הנפט הקריטי ביותר בתבל, המחבר את יצרניות הנפט הגדולות – סעודיה, עיראק ואיחוד האמירויות – אל השווקים הגלובליים.

ערפל קרב ימי

למרות הדיווחים מהשטח, איראן טרם אישרה רשמית את דבר הוצאת הצו, מה שמותיר את חברות הספנות והמעצמות בערפל קרב מסוכן. סגירת המצר משמעותה חניקה של אספקת הנפט העולמית, צעד שנתפס כהכרזת מלחמה כלכלית על המערב. בצי האירופי עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, בזמן שהחשש מפני עימות חזיתי בים הערבי הולך ומתגבר.