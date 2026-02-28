כיכר השבת
LIVEישראל וארה"ב פתחו במלחמה נגד איראן | הערכה: חמינאי חוסל | מאות שיגורים מהבוקר לעבר מדינת ישראל

בשעה 08:10 בבוקר ישראל וארה"ב פתחו במתקפה נגד איראן | מתחזקת בישראל ההערכה כי המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל | למעלה מ-200 שיגורים לעבר מדינת ישראל, פצוע קל כתוצאה משברי יירוט | רה"מ נתניהו : המטרה היא תנאים להחלפת השלטון יחד עם חיסול פרויקט הגרעין והטילים הבליסטיים | טראמפ: "47 שנות קריאות 'מוות לאמריקה' באו לסיומן (חדשות)

ארמונו של חמינאי אחרי התקיפה הישראלית (צילום: לפי סעיף 27א)

מבצע שאגת הארי החל הבוקר במתקפה משולבת של צה"ל וחיל האוויר האריקאי על עשרות יעדים ב.

רצף עדכונים שוטפים

18:50: משמרות המהפכה באיראן מדווחים על הפלת שני כלי טיס בלתי מאוישים של צה"ל באזור אספהאן

18:45: שיגורים מאיראן: אזעקות נשמעות בירושלים

מפת התקיפה באיראן
מפת התקיפה באיראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
מפת התקיפה באיראן (צילום: דובר צה"ל)

18:35: דיווח על נפילות רסיסים בפתח תקווה ובני ברק

פגיעת כטב''מ איראני היום סמוך לבסיס הצי האמריקאי בבחריין.
פגיעת כטב''מ איראני היום סמוך לבסיס הצי האמריקאי בבחריין.| צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א
פגיעת כטב''מ איראני היום סמוך לבסיס הצי האמריקאי בבחריין. (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

ישראל ו יצאו הבוקר (שבת קודש) למלחמה נגד המשטר האיראני. מאות מטרות של השלטון הותקפו מהאוויר.

ארמונו של המנהיג העליון עלי חמינאי הותקף על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר ובישראל מעריכים כי חמינאי לא שרד וחוסל בתקיפה. כמו כן, בוצע ניסיון חיסול של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן.

כמו כן, בכירים נוספים היו מטרות תקיפה של ארה"ב וישראל, בניהם: שר ההגנה עזיז נאסירזאדה, הרמטכ"ל עבדולרחים מוסאווי וראש המודיעין הצבאי סאלח אסאדי.

בישראל מעריכים כי מפקד משמרות המהפכה מוחמד פוכאפור, שנכנס לתפקיד בתום מבצע "עם כלביא"- חוסל גם הוא בתקיפה ישראלית.

למעלה מ-200 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר מדינת ישראל, רובם ככולם יורטו. פצוע קל כתוצאה מרסיס שנפל במרכז הארץ.

פגיעה בתשתיות טילים בליסטיים במחוז זנג'אן בצפון-מערב איראן
פגיעה בתשתיות טילים בליסטיים במחוז זנג'אן בצפון-מערב איראן| צילום: צילום: מהרשתות הערביות
פגיעה בתשתיות טילים בליסטיים במחוז זנג'אן בצפון-מערב איראן (צילום: מהרשתות הערביות)

גורם רשמי במשימת הצי של האיחוד האירופי, "Aspides", חשף בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי משמרות המהפכה של איראן החלו לשגר תשדורות רדיו תוקפניות לכלי שיט באזור המפרץ. על פי הדיווח, המסר האיראני חד משמעי: "לשום ספינה אין רשות לעבור במצר הורמוז". המצר נחשב לנתיב יצוא הנפט הקריטי ביותר בתבל, המחבר את יצרניות הנפט הגדולות – סעודיה, עיראק ואיחוד האמירויות – אל השווקים הגלובליים.

ערפל קרב ימי

למרות הדיווחים מהשטח, איראן טרם אישרה רשמית את דבר הוצאת הצו, מה שמותיר את חברות הספנות והמעצמות בערפל קרב מסוכן. סגירת המצר משמעותה חניקה של אספקת הנפט העולמית, צעד שנתפס כהכרזת מלחמה כלכלית על המערב. בצי האירופי עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, בזמן שהחשש מפני עימות חזיתי בים הערבי הולך ומתגבר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

