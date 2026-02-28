בזמן שתלמידי הישיבות נמלטו למקלט תיעוד דרמטי: פגיעה ישירה בלב בני ברק | בנס גדול לא היו נפגעים בשבת בצהריים פגע טיל ששוגר מאיראן בלב העיר בני ברק | הטיל פגע בזמן שתלמידי ישיבה עשו את דרכם למרחב המוגן | בנס גדול לא היו נפגעים • צפו בתיעוד (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 18:56