בזמן שתלמידי הישיבות נמלטו למקלט

תיעוד דרמטי: פגיעה ישירה בלב בני ברק | בנס גדול לא היו נפגעים

בשבת בצהריים פגע טיל ששוגר מאיראן בלב העיר בני ברק | הטיל פגע בזמן שתלמידי ישיבה עשו את דרכם למרחב המוגן | בנס גדול לא היו נפגעים • צפו בתיעוד (חדשות)

תגובות
התיעוד הדרמטי מבני ברק
התיעוד הדרמטי מבני ברק| צילום: צילום: לפי סעיף 27 א
התיעוד הדרמטי מבני ברק (צילום: לפי סעיף 27 א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תגובות

השם ישמור שבוע טוב ומבורך לכולם
עטרה
אם זה טיל איראני אז אני בליסטי
חחח
איפה זה
שלמה

