בזמן שתלמידי הישיבות נמלטו למקלטתיעוד דרמטי: פגיעה ישירה בלב בני ברק | בנס גדול לא היו נפגעיםבשבת בצהריים פגע טיל ששוגר מאיראן בלב העיר בני ברק | הטיל פגע בזמן שתלמידי ישיבה עשו את דרכם למרחב המוגן | בנס גדול לא היו נפגעים • צפו בתיעוד (חדשות)דהדוד הכהןכיכר השבת | 18:56התיעוד הדרמטי מבני ברק - צילום: לפי סעיף 27 אהתיעוד הדרמטי מבני ברק| צילום: צילום: לפי סעיף 27 אהתיעוד הדרמטי מבני ברק (צילום: לפי סעיף 27 א)איראןמלחמה בישראלפגיעה ישירהמבצע שאגת האריבכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.תיעוד דרמטי מלב איראן: פעילי המשטר חימשו משגר וחוסלו | צפוב. ניסני|18:34ראש הממשלה נתניהו: נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן, נסיר את האיום הקיומיישי כהן|18:32ישראל וארה"ב פתחו במלחמה נגד איראן | הערכה: חמינאי חוסל | מאות שיגורים מהבוקר לעבר מדינת ישראלכתבי כיכר השבת|18:14 אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.4השם ישמור שבוע טוב ומבורך לכולם עטרה19:03 3אם זה טיל איראני אז אני בליסטיחחח19:00 2איפה זהשלמה19:03
