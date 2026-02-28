לכיכר השבת נודע כי המבצע האווירי הנרחב באיראן נועד להביא לפגיעה אסטרטגית יסודית במשטר האייתוללות ולהסיר את איום הטילים מעל ישראל. מאות מטרות הותקפו בגל פתיחה סימולטני, בעוד מערכת הביטחון נערכת לימי לחימה ממושכים בכל הגזרות.

מדיווחים שהגיעו ל'כיכר השבת' נראה כי הפלת המשטר איננה מטרת המבצע באופן ישיר, אם כי החלשתו יכולה להביא לבסוף גם לשינוי המשטר בטהרן.

נכון לשעה זו, המאמץ המלחמתי מתמקד בנטרול יכולותיו הצבאיות של המשטר, וטרם בוצעו תקיפות נגד מטרות גרעין, למרות המעקב הצמוד אחר ניסיונות איראניים לשקם מרכיבים בתוכנית זו. ההערכה היא כי תקיפות כאלה יתבצעו בשעות ובימים הקרובים.

בגל התקיפה הראשון השתתפו כ-200 מטוסי קרב שתקפו סימולטנית מאות מטרות בעומק איראן. לכיכר השבת נודע כי התקיפות כללו מערכי טילים מסוג קרקע-אוויר וקרקע-קרקע, וזאת במטרה לצמצם ככל הניתן את יכולת השיגור לעבר העורף הישראלי. למרות זאת, עשרות טילים שוגרו מאיראן לעבר שטחה של ישראל במהלך השעות האחרונות.

המבצע, המנוהל בתיאום הדוק עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), הוא תוצר של תהליך הכנה קפדני שנמשך כחודש וחצי. לכיכר השבת נודע כי הרמטכ"ל ומפקד סנטקום קיימו שיחות רציפות לחיזוק התכנון המשותף, שנשען על מידע מודיעיני רב שנאסף במשך חודשים ארוכים. המודיעין הצביע על כך שהמשטר בטהראן לא זנח את תוכניותיו להשמיד את ישראל וממשיך להשקיע סכומי עתק בשלוחיו, כאשר רק לחיזבאללה הועברו כ-900 מיליון דולר.

המבצע החל בשיתוף פעולה הדוק ובאופן סימולטני עם כוחות צבא ארה"ב.

בישראל נערכים למספר ימי לחימה לפחות, ומבהירים כי ישנן מטרות רבות נוספות בבנק המטרות שטרם הותקפו. עקרון הפעולה המנחה הוא פגיעה בכל רכיב המקיים את יכולת ההתעצמות של המשטר. במקביל לתקיפות בתוך איראן, צה"ל עיבה את כוחות המילואים ונמצא בדריכות גבוהה בכל הגזרות, לרבות לבנון, סוריה, ירדן ויהודה ושומרון, מחשש לניסיונות תגובה מצד שלוחיה של איראן.

התזמון המדויק של היציאה למבצע נועד להשיג יתרון מבצעי מכריע כבר בפתיחת המערכה. גורמים המעורבים בפרטים מציינים כי תחילת המבצע בסביבות השעה 8:00 בבוקר "לא היה מקרי".

שיתוף הפעולה עם האמריקנים היה מלא ומשולב מהרגע הראשון, מתוך הבנה כי איום הטילים האיראני הפך לאיום קיומי המחייב מהלומה נחרצת שתשנה את פני האזור.