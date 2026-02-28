כיכר השבת
"התזמון לא היה מקרי"

אלו מטרות מבצע "שאגת הארי" - ומתי יותקפו אתרי הגרעין האיראנים? | דיווח

המתקפה החלה בסביבות השעה 8:15 בבוקר יום השבת, תזמון מדויק שנועד לפגוע באופן משמעותי | המטרה: החלשת המשטר באופן יסודי מה שיכול להביא לבסוף להפלת המשטר - והסרת איומי הטילים מעל ישראל | המעורבות האמריקנית הייתה מרגעה הראשון של המתקפה | המטרות הראשונות שהותקפו: משגרי טילי קרקע-קרקע וקרקע-אוויר (חדשות, ביטחון) 

לכיכר השבת נודע כי המבצע האווירי הנרחב באיראן נועד להביא לפגיעה אסטרטגית יסודית במשטר האייתוללות ולהסיר את איום הטילים מעל ישראל. מאות מטרות הותקפו בגל פתיחה סימולטני, בעוד מערכת הביטחון נערכת לימי לחימה ממושכים בכל הגזרות.

מדיווחים שהגיעו ל'כיכר השבת' נראה כי הפלת המשטר איננה מטרת המבצע באופן ישיר, אם כי החלשתו יכולה להביא לבסוף גם לשינוי המשטר בטהרן.

נכון לשעה זו, המאמץ המלחמתי מתמקד בנטרול יכולותיו הצבאיות של המשטר, וטרם בוצעו תקיפות נגד מטרות גרעין, למרות המעקב הצמוד אחר ניסיונות איראניים לשקם מרכיבים בתוכנית זו. ההערכה היא כי תקיפות כאלה יתבצעו בשעות ובימים הקרובים.

בגל התקיפה הראשון השתתפו כ-200 מטוסי קרב שתקפו סימולטנית מאות מטרות בעומק איראן. לכיכר השבת נודע כי התקיפות כללו מערכי טילים מסוג קרקע-אוויר וקרקע-קרקע, וזאת במטרה לצמצם ככל הניתן את יכולת השיגור לעבר העורף הישראלי. למרות זאת, עשרות טילים שוגרו מאיראן לעבר שטחה של ישראל במהלך השעות האחרונות.

המבצע, המנוהל בתיאום הדוק עם פיקוד המרכז של צבא (סנטקום), הוא תוצר של תהליך הכנה קפדני שנמשך כחודש וחצי. לכיכר השבת נודע כי הרמטכ"ל ומפקד סנטקום קיימו שיחות רציפות לחיזוק התכנון המשותף, שנשען על מידע מודיעיני רב שנאסף במשך חודשים ארוכים. המודיעין הצביע על כך שהמשטר בטהראן לא זנח את תוכניותיו להשמיד את ישראל וממשיך להשקיע סכומי עתק בשלוחיו, כאשר רק לחיזבאללה הועברו כ-900 מיליון דולר.

המבצע החל בשיתוף פעולה הדוק ובאופן סימולטני עם כוחות צבא ארה"ב.

בישראל נערכים למספר ימי לחימה לפחות, ומבהירים כי ישנן מטרות רבות נוספות בבנק המטרות שטרם הותקפו. עקרון הפעולה המנחה הוא פגיעה בכל רכיב המקיים את יכולת ההתעצמות של המשטר. במקביל לתקיפות בתוך איראן, צה"ל עיבה את כוחות המילואים ונמצא בדריכות גבוהה בכל הגזרות, לרבות לבנון, סוריה, ירדן ויהודה ושומרון, מחשש לניסיונות תגובה מצד שלוחיה של איראן.

התזמון המדויק של היציאה למבצע נועד להשיג יתרון מבצעי מכריע כבר בפתיחת המערכה. גורמים המעורבים בפרטים מציינים כי תחילת המבצע בסביבות השעה 8:00 בבוקר "לא היה מקרי".

שיתוף הפעולה עם האמריקנים היה מלא ומשולב מהרגע הראשון, מתוך הבנה כי איום הטילים האיראני הפך לאיום קיומי המחייב מהלומה נחרצת שתשנה את פני האזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר