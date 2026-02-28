תקיפת רב קומות בבחריין - צילום: מתוך רשתות חברתיות תקיפת רב קומות בבחריין | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 תקיפת רב קומות בבחריין ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מדינות ערביות רבות הביעו גינוי חריף כלפי איראן לאחר שזו ביצעה מתקפות נגד אתרים אמריקניים באזור, כתגובה לתקיפות משותפות של ארצות הברית וישראל נגד הנהגת איראן במבצע "שאגת הארי".

על פי דיווח ברשת 'פוקס ניוז', איראן תקפה את כלל הבסיסים האמריקניים במפרץ, למעט הבסיסים שבסולטנות עומאן, וזאת בשל מאמצי התיווך של שר החוץ העומאני שניסה לקדם שיחות גרעין בז׳נבה ואף טס לוושינגטון לפגישה עם סגן נשיא ארצות הברית בבית הלבן בניסיון למנוע הסלמה אזורית. בתגובה לתקיפות, קטאר, ערב הסעודית, ירדן ואיחוד האמירויות הערביות נמנו עם המדינות שגינו בחריפות את המתקפות האיראניות והצהירו כי הן שומרות לעצמן את הזכות להגן על ריבונותן ולהגיב בהתאם.

תקיפות בדובאי - צילום: מתוך רשתות חברתיות תקיפות בדובאי | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06 תקיפות בדובאי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

משרד החוץ של קטאר הודיע כי המדינה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להגנה עצמית לאחר שלדבריו הותקפה בידי איראן. משרד ההגנה הקטארי מסר כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו לסכל מספר ניסיונות פגיעה בשטח המדינה וכי לא דווח על נפגעים או נזק באזורים אזרחיים.

משרד החוץ של ערב הסעודית הביע סולידריות מלאה עם המדינות הערביות שנפגעו, והזהיר מפני השלכות חמורות של המשך הפגיעה בריבונות מדינות ובהפרת עקרונות המשפט הבינלאומי.

גם איחוד האמירויות הודיעה כי הייתה יעד למתקפה בוטה שכללה טילים בליסטיים איראניים, וציינה כי מערכות ההגנה יירטו מספר טילים, אולם רסיסים שנפלו באזור מגורים גרמו למות אזרח אחד ולנזק לרכוש. הרשויות באמירויות הגדירו את המתקפה כהסלמה מסוכנת המאיימת על ביטחון האזרחים ופוגעת ביציבות האזורית, והדגישו כי הן שומרות לעצמן את הזכות להגיב.

שר החוץ של ירדן מסר כי המלך עבדאללה השני מגנה את התקיפה על שטח הממלכה ועל כל מדינה ערבית אחרת, והביע סולידריות עם המדינות האחרות לנוכח כל תוקפנות הפוגעת בריבונותן, בביטחונן וביציבותן.