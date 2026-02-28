חמינאי ( צילום: shutterstock )

אז מי אתה עלי חמינאי?

ח'אמנאי נולד באפריל 1939 במשהד, השני מבין שמונה ילדים, בנם של ג'וואד ח'אמנאי וח'אדיג'ה מירדאמאדי. אביו היה איש דת עני ממוצא אזרי (מן העיר ח'אמנה, שמשמה הוא קיבל שם משפחתו). ח'אמנאי נשא את תואר הכבוד סייד, הניתן לצאצאים ישירים של מוחמד, מייסד האסלאם. בשנת 1957 עבר לנג'ף בעיראק, עיר קודש לשיעים, כדי להתקדם בלימודי תאולוגיה. כעבור שנה עבר ללמוד בעיר קום אשר במרכז איראן, אשר היוותה מרכז ללימודי דת. בקום למד תחת האייתוללה רוחאללה ח'ומייני שנהג לכנותו בחיבה. במקצועו עסק בהוראת לימודי דת, חיבר ותרגם ספרים בנושאי אסלאם. במהפכה האסלאמית ב-1979 היה דמות מפתח ואיש סודו של רוחאללה ח'ומייני, לצד אכבר האשמי רפסנג'אני ואחרים. הוא קיבל שלל תפקידים בכירים. הוא שימש תקופה קצרה כסגן שר ההגנה הלאומי וכמפקח על משמרות המהפכה האסלאמיים. לח'אמנאי היה חלק מרכזי בעיצובו של המשטר החדש באיראן, כולל החוקה שטבעה את עיקרון "וֶלַאיַתֶ פַקִיה" – שלטון חכם ההלכה של המנהיג העליון. דובר צה"ל: חיסלנו את כל צמרת הביטחון של איראן ב. ניסני | 22:20 זה סופי: המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל בתקיפה ישראלית היסטורית | גופתו נמצאה בין ההריסות ישראל גראדווהל | 21:50 מעט אחרי בחירתו הראשונה של ח'אמנאי לנשיא, במהלך מסיבת עיתונאים נעשה ניסיון להתנקש בחייו באמצעות מכשיר הקלטה ממולכד. ח'אמנאי שרד את ניסיון ההתנקשות, אולם נפצע בידו הימנית באופן חמור ואיבד את היכולת להשתמש בה. ארגון המוג'אהדין ח'לק נטל אחריות על ניסיון ההתנקשות.

לאחר מותו של חומייני ב-1989, חמינאי הצליח לנווט את דרכו לפסגה הפוליטית והדתית. הוא עשה זאת בעזרת בניית בריתות פוליטיות חזקות ובלתי שבירות עם משמרות המהפכה, והפך למנהיג העליון שניווט מאז את איראן ביד ברזל וללא עוררין.

בעניין מדיניות החוץ, ח'אמנאי הנחה את ההתפשטות של כוח קודס, את חיזוקן ומימונן של מיליציות ברחבי המזרח התיכון, שיצרו את מה שח'אמנאי מכנה "ציר ההתנגדות". תוך כדי כך איראן השיגה דריסת רגל ומידה רבה של שליטה והשפעה במדינות עם אוכלוסיות שיעיות משמעותיות: בעיראק, בתימן, בסוריה ובלבנון.

בהשוואה לח'ומייני, הקו שלו נגד מדינת ישראל הוא הרבה יותר תקיף ומתבטא באמירות נגדה, בסיוע נכבד לארגוני טרור הנלחמים בה ואף במעורבות שלו בעימותים ישירים עמה. ח'אמנאי הוא האחראי על תוכנית הגרעין האיראנית, שהובילה לסנקציות חריפות ולפגיעה בכלכלת איראן.

בכירים איראנים עם המנהיג העליון חמינאי ( Photo: khamenei.ir )

בנובמבר 2013 פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס כי לח'אמנאי יש נכסים בשווי של כ-95 מיליארד דולר והוא חולש עליהם באמצעות ארגון בשם "סטאד". למעגל הקרוב של ח'אמנאי במשטר יש קשרים פוליטיים וכלכליים עמוקים, ובכירים במשטר מתפקדים לעיתים כראשי קונצרנים תעשייתיים מונופוליסטים, שמבטיחים את אחיזת המשטר בתעשייה.

מוסדות צדקה המקושרים למשטר, המכונים בונייד, שולטים ביחד במעל לחמישית מהתוצר הלאומי של איראן. בהיעדר העוצמה והסמכות האישית שהקרין קודמו ח'ומייני, ח'אמנאי ביסס במידה רבה את שליטתו במדינה דרך רשת נאמנויות שטווה עם בכירי מוסדות המשטר, בין אם אלו ארגוני הצדקה, המועצות הלאומיות, ובייחוד משמרות המהפכה.

היום, כאמור, חוסל גדול צוררי ישראל, שביקש היום כאז להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

שׁוֹשַׁנַּת יַעֲקֹב צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה, בִּרְאוֹתָם יַחַד תְּכֵלֶת מָרְדְּכָי.

תְּשׁוּעָתָם הָיִיתָ לָנֶצַח, וְתִקְוָתָם בְּכָל דּוֹר וָדוֹר.