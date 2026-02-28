פיקוד המרכז של ארצות הברית מפרסם הערב (מוצאי שבת) פרטים ראשונים על המבצע הצבאי נגד איראן.

בהודעת סנטקום נחשף לראשונה שמו של המבצע האמריקני: "זעם אדיר", Epic Fury, הכולל תקיפת יעדי משמרות המהפכה ושימוש ראשון בטכנולוגיית כטב"מים מתאבדים.

בהודעת הדוברות נמסר כי המבצע החל היום בשעה 1:15 לפנות בוקר, בהנחיית נשיא ארצות הברית, ובמסגרתו הותקפו מטרות שהוגדרו כאיום מיידי.

לפי הודעת הפיקוד, מדובר בריכוז הגדול ביותר של עוצמת אש אמריקאית באזור מזה דור. התקיפות התמקדו במתקני פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה, במערכות הגנה אווירית, בשדות תעופה צבאיים ובאתרי שיגור של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. המבצע שילב חימוש מדויק ששוגר מהאוויר, מהים ומהיבשה.

בדיווח הרשמי נחשף כי כוח המשימה "עקיצת העקרב" של פיקוד המרכז עשה שימוש מבצעי ראשון בקרב בכטב"מים מתאבדים בעלות נמוכה. אדמירל בראד קופר, מפקד הפיקוד, ציין בהודעה כי הנשיא הורה על פעולה נועזת, והחיילים, המלחים, הטייסים, המארינס, אנשי משמר החופשי והחלל האמיצים נענים לקריאה.

עוד נמסר מהדוברות כי לאחר גל התקיפות הראשוני, הדפו כוחות פיקוד המרכז מאות ניסיונות תקיפה איראניים שכללו טילים וכטב"מים. לפי הנתונים הרשמיים, לא נרשמו נפגעים בקרב הכוחות האמריקאיים, והנזק למתקנים הצבאיים הוגדר כמינימלי וככזה שלא פגע ברציפות המבצעית של הכוחות בשטח.