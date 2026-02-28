דובר צה"ל: חיסלנו את בכירי משטר הטרור האיראני

ההצרה המלאה של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין - צילום: דובר צה"ל ההצרה המלאה של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 7:37 ההצרה המלאה של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין הודיע הערב (מוצאי שבת) כי חוסלה צמרת ההנהגה הביטחונית של משטר הטרור האיראני.

בכירי משטר הטרור האיראני שחוסלו במכת הפתיחה ( צילום: דובר צה"ל )

מאות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקפו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" מאות מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. המבצע החל במתקפת פתע לאחר שאמ"ן זיהה שני מוקדים בטהראן בהם התכנסו בכירי ההנהגה הביטחונית האיראנית.

מתחם החירום של "מועצת ההנהגה" שהותקף בעת כינוס המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר של המשטר האיראני ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך התקיפות חוסלה צמרת ההנהגה הביטחונית של המשטר האיראני: איחוד האמירויות תחת אש איראנית: הרוג ופצועים במתקפה על מלון ושדה התעופה | תיעוד בני סולומון | 01:30 עלי שמח'אני - מזכיר "מועצת ההגנה", היה ממובילי תהליך קבלת ההחלטות הביטחוניות של איראן ויועצו האישי של מנהיג איראן עלי ח'אמנהאי לעניינים ביטחוניים.

( צילום: דובר צה"ל )

מחמד פ'אכפ'ור - מפקד משמרות המהפכה מאז מבצע 'עם כלביא' וממובילי 'התוכנית להשמדת ישראל'. במסגרת תפקידו, פיקד על הכוח הצבאי המרכזי באיראן והיה אחראי על הפעלת מערכי האש האסטרטגיים נגד מדינת ישראל ועל התמיכה וההכוונה של ארגוני הטרור הנתמכים על ידי איראן בזירות השונות. בנוסף, פיקד בפועל על הדיכוי האלים של המפגינים האיראניים במחאות הפנימיות בחודש האחרון.

( צילום: דובר צה"ל )

צלאח אסדי - ראש אגף המודיעין של מפקדת החירום וקצין המודיעין הבכיר של המטה העליון בכוחות האיראניים. לקח חלק בגיבוש האסטרטגיה האיראנית מול מדינת ישראל וארצות הברית. אסדי עסק רבות ב'תוכנית להשמדת ישראל'.

( צילום: דובר צה"ל )

מחמד שיראזי - ראש הלשכה הצבאית של מנהיג משטר הטרור עלי ח'אמנהאי מאז שנת 1989. במסגרת תפקידו, היה אמון על הקשר בין המפקדים הבכירים של הכוחות המזויינים למנהיג והיווה גורם מרכזי בצמרת משטר הטרור האיראני.

( צילום: דובר צה"ל )

עזיז נציר-זאדה - תפקד כשר ההגנה, מילא מספר תפקידי ליבה, ובהם מפקד חיל האוויר של צבא איראן וסגן מפקד רמטכ"ל הכוחות המזויינים. היה אחראי על תעשיות המייצרות טילים ארוכי טווח ואמצעי לחימה שהועברו לשלוחי המשטר וכן על ארגון 'ספנד' שקידם פרויקטים בתחומי הנשק הגרעיני, הביולוגי והכימי.

( צילום: דובר צה"ל )

חסין ג'אבל עאמליאן - יושב ראש ארגון ספ'נד, האמון על פיתוח טכנולוגיות ואמצעי לחימה מתקדמים עבור המשטר. חסין קידם לאורך שנים פרויקטים בתחומי הנשק הגרעיני, הביולוגי והכימי והיה דמות בולטת ומוערכת בקרב הארגון ושותפיו.

( צילום: דובר צה"ל )

רצ'א מט'פרי-ניא - יושב ראש ארגון 'ספ'נד' לשעבר. קידם מאמצים לפיתוח נשק גרעיני.

( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל הוסיף כי "חיל האוויר ממשיך לתקוף ברחבי איראן על בסיס מודיעין מדויק ובתיאום ובשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. צה"ל ימשיך לפעול נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל".