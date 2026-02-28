כיכר השבת
קריאות שמחה, שירים וזיקוקים

לא רק בישראל: חגיגות המוניות ברחבי איראן על חיסול המנהיג חמינאי | תיעוד נרחב

עם היוודע הבשורה המשמחת כי ראש הנחש ומנהיגה הדיקטטורי של איראן - האייתוללה עלי חמינאי חוסל בידי ישראל בתקיפה ממוקדת על ארמונו, המונים ברחבי איראן תועדו חוגגים את חיסולו של הצורר | ההמונים בבתים קראו קריאות שמחה, שרו שירים ואף נורו זיקוקים בכמה מקומות | צפו בתיעודים מאיראן (בעולם)

5תגובות
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
החגיגות באיראן
החגיגות באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
החגיגות באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
הזיקוקים באיראן
הזיקוקים באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הזיקוקים באיראן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
איזה כיףףףף
שיר
4
בורא עולם תודה 😘😘😘😘
איזה טוב ד'
3
המן בשמיים בלחץ: חמינאי רוצה לשלוט על מקומו בגיהינום. העזרה בדרך
ישראל מאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר