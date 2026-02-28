קריאות שמחה, שירים וזיקוקים לא רק בישראל: חגיגות המוניות ברחבי איראן על חיסול המנהיג חמינאי | תיעוד נרחב עם היוודע הבשורה המשמחת כי ראש הנחש ומנהיגה הדיקטטורי של איראן - האייתוללה עלי חמינאי חוסל בידי ישראל בתקיפה ממוקדת על ארמונו, המונים ברחבי איראן תועדו חוגגים את חיסולו של הצורר | ההמונים בבתים קראו קריאות שמחה, שרו שירים ואף נורו זיקוקים בכמה מקומות | צפו בתיעודים מאיראן (בעולם)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 23:34