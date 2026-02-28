חילוץ הפעוט בתל אביב - צילום: תיעוד מבצעי מד"א חילוץ הפעוט בתל אביב | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:29 חילוץ הפעוט בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

למעלה מ-20 פצועים בתל אביב מטופלים בזירה הערב, בהם פצועה אנוש (שמותה למרבה הצער נקבע לפני זמן קצר) ופצועה קשה, בנוסף אחד במצב בינוני והיתר קל. יש חשד ללכודים ומבוצעות סריקות.

בתיעודים שפורסמו מהזירה, שרובם לא ניתנים עדיין לפרסום, נראה פראמדיק של מד"א, מחלץ פעוט מהזירה הבוערת. סיכום הזירה בתל אביב: הכוננים פינו לבתי החולים איכילוב ושיבא בתל השומר 28 נפגעים, בהם: אישה בשנות החמישים ללא סימני חיים שנקבע מותה במקום, 2 פצועים במצב בינוני ו-25 פצועים במצב קל. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אלחנן אלון, סיפר: "מרחוק ראיתי עשן כבד שעולה וככל שהתקרבתי ככה הבנתי כי לא מדובר באירוע שגרתי. ראיתי מס' רכבים בוערים ובניינים עם הרס ניכר. יחד עם פיקוד העורף, חילצנו מהריסות הבניינים ילד כבן 8 שסבל משאיפת עשן. הרמתי אותו בידיים ורצתי לכיוון ניידת טיפול הנמרץ של מד"א ויחד עם צוותי מד"א נוספים, הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני ויציב."

למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב פונו עד כה 20 פצועים מזירת הנפילה בתל אביב. ארבעה במצב בינוני שמטופלים כעת בחדר הטראומה ושאר הפצועים במצב קל. נציין כי 7 מהפצועים הם ילדים ומצבם קל.

מדוברות מד"א נמסר כי בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל בגזרת תל אביב, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה עם פציעה מרסיסים. צוותי מד"א ממשיכים בסריקות.

מפקד מחוז תל אביב מסר מהזירה: "פגיעה ישירה בשני בתים בתל אביב. מדובר בזירה קשה. מבצעים סריקות. חילצנו 5 אנשים מאחד הבתים אבל העבודה נמשכת".

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, פרוסים ופועלים ברגעים אלו במספר זירות נפילה במקביל, במאמצי חילוץ והצלה נרחבים. דובר צה״ל שב ומדגיש לא לפרסם ולשתף מיקומי ותיעודי פגיעות.