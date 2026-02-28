כיכר השבת
ראשי האופוזיציה היחידים שבירכו על החיסול, אך כמובן 'שכחו' להודות לנתניהו

ראשי האופוזיציה - גנץ ולפיד וגם השר לשעבר איזנקוט, שיגרו הודעת ברכה על חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, אך בשונה ממחדל השביעי באוקטובר - כאן הם שכחו מי הוא הראש (חדשות פוליטי)

לאחר חיסולו הוודאי של המנהיג העליון של איראן קרוב לארבעים שנה, עלי חמינאי, ראשי האופוזיציה שיגרו הודעות ברכה על החיסול, אך בשונה ממחדל שביעי באוקטובר, כאן כמובן שכחו את הראש - את נתניהו.

יו״ר כחול לבן בתגובה לחיסול ח׳מינאי: ‏״'ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי'. ‏חיסולו של הדיקטטור עלי ח׳מינאי, שבמשך שנים נלחמנו מולו ומול שלוחיו - הוא בשורה אדירה. לא רק לישראל, אלא גם לעם האיראני, המזרח התיכון והעולם החופשי כולו".

עוד אמר בני גנץ: "‏אני מחזק את לוחמינו הגיבורים ומערכת הביטחון הישראלית כולה, שבשיתוף פעולה עם ארה״ב, ידידתנו הגדולה ביותר, הביאו לרגע ההיסטורי החשוב הזה.״

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, ישר! עם איזנקוט: "חיסולו של חמינאי הוא רגע של צדק היסטורי וסגירת מעגל מול מי שסימל את התגלמות הרוע והוביל עשורים של טרור וחורבן במזרח התיכון וברחבי העולם, ופעל לדיכוי עמו באכזריות".

גם הוא כמובן לא הזכיר את ראש הממשלה והוסיף: "טייסי וטייסות חיל האוויר שלנו, צוותי האוויר, מערכי המודיעין והתחזוקה - אתם גאווה גדולה ועוצמה אדירה. בשותפות הגדולה שבבעלות בריתנו, יחד למען בטחון ישראל והאזור כולו. מצוינות שמעבר לדמיון. אני מצדיע לכם!".

ראש האופוזיציה הגיב ואמר: "‏מברך את כוחות הבטחון על חיסול ח'מינאי, יידעו כל אויבינו שזה יהיה סופו של כל מי שינסה לאיים על קיומה של ישראל. מי שהגה את "תוכנית ההשמדה", הושמד בעצמו".

מה מצפים מאנשים ויום ולילה מתפללים למפלתו של ביבי.
רפי
6
בעזהש 75 מנדטים לקואליציה הנוכחית
בנימין
5
הם מעדיפים את חמינאי חי ואת ביבי מת, מאשר להיפך
גרעפסוזיציה

