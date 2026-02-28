לאחר חיסולו הוודאי של המנהיג העליון של איראן קרוב לארבעים שנה, עלי חמינאי, ראשי האופוזיציה שיגרו הודעות ברכה על החיסול, אך בשונה ממחדל שביעי באוקטובר, כאן כמובן שכחו את הראש - את נתניהו.

יו״ר כחול לבן בני גנץ בתגובה לחיסול ח׳מינאי: ‏״'ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי'. ‏חיסולו של הדיקטטור עלי ח׳מינאי, שבמשך שנים נלחמנו מולו ומול שלוחיו - הוא בשורה אדירה. לא רק לישראל, אלא גם לעם האיראני, המזרח התיכון והעולם החופשי כולו".

עוד אמר בני גנץ: "‏אני מחזק את לוחמינו הגיבורים ומערכת הביטחון הישראלית כולה, שבשיתוף פעולה עם ארה״ב, ידידתנו הגדולה ביותר, הביאו לרגע ההיסטורי החשוב הזה.״

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, ישר! עם איזנקוט: "חיסולו של חמינאי הוא רגע של צדק היסטורי וסגירת מעגל מול מי שסימל את התגלמות הרוע והוביל עשורים של טרור וחורבן במזרח התיכון וברחבי העולם, ופעל לדיכוי עמו באכזריות".

גם הוא כמובן לא הזכיר את ראש הממשלה והוסיף: "טייסי וטייסות חיל האוויר שלנו, צוותי האוויר, מערכי המודיעין והתחזוקה - אתם גאווה גדולה ועוצמה אדירה. בשותפות הגדולה שבבעלות בריתנו, יחד למען בטחון ישראל והאזור כולו. מצוינות שמעבר לדמיון. אני מצדיע לכם!".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב ואמר: "‏מברך את כוחות הבטחון על חיסול ח'מינאי, יידעו כל אויבינו שזה יהיה סופו של כל מי שינסה לאיים על קיומה של ישראל. מי שהגה את "תוכנית ההשמדה", הושמד בעצמו".