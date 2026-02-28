בכל העולם יצאו הערב מאות אלפי בני אדם, כדי לשמוח במפלתו של אחד הרוצחים הגדולים בשנים האחרונות - המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל עם תחילת מלחמת שאגת הארי.

אך אחד התיעודים המרגשים ביותר הערב, הוא לא מדמשק שבסוריה, או בעוד מדינות מוסלמיות רבות, אלא דווקא מבירה אירופית

אחד מרבני העיר וינה שבאוסטריה, הרב נחמיה רוטנברג מספר ל'כיכר השבת': "מדובר באירוע דרמטי ומשמעותי, גם בשביל הקהילה היהודית וגם בשביל המדינה".

לדברי הרב רוטנברג: "עד לא מזמן, הכיכר הזו הייתה שייכת לשונאי ישראל, התקיימו שן הפגנות רבות נגד ישראל מאז השביעי באוקטובר".

"לכן", מוסיף הרב רוטנברג, "האירוע הזה הערב, בו אנו רואים איראנים צועקים בגרון ניחר תודה לישראל ואף מניפים את דגל ישראל, מרגש מאוד ומלמד אותנו רבות, עד כמה המלחמה כבר הצליחה ובעזרת השם עוד נראה הרבה ניסים וישועות".