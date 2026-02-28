כיכר השבת
בכיכר בה הפגינו נגד ישראל

בלב הבירה האירופית: איראנים צועקים בשמחה; "תודה לישראל" | תיעוד מרגש

בכיכר המרכזית של בירת אוסטריה - ןינה, הורגלו עד היום למחאות ענק נגד ישראל, אך הערב הכל השתנה, כאשר אלפים התאספו בכיכר המדוברת והריעו לישראל - עם דגלי ישראל | צפו בתיעוד (חדשות בעולם)

השמחה הלילה בוינה
השמחה הלילה בוינה| צילום: צילום: שמעון צדיקוב
השמחה הלילה בוינה (צילום: שמעון צדיקוב)

בכל העולם יצאו הערב מאות אלפי בני אדם, כדי לשמוח במפלתו של אחד הרוצחים הגדולים בשנים האחרונות - המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל עם תחילת מלחמת .

אך אחד התיעודים המרגשים ביותר הערב, הוא לא מדמשק שבסוריה, או בעוד מדינות מוסלמיות רבות, אלא דווקא מבירה אירופית

אחד מרבני העיר וינה שבאוסטריה, הרב נחמיה רוטנברג מספר ל'כיכר השבת': "מדובר באירוע דרמטי ומשמעותי, גם בשביל הקהילה היהודית וגם בשביל המדינה".

לדברי הרב רוטנברג: "עד לא מזמן, הכיכר הזו הייתה שייכת לשונאי ישראל, התקיימו שן הפגנות רבות נגד ישראל מאז השביעי באוקטובר".

"לכן", מוסיף הרב רוטנברג, "האירוע הזה הערב, בו אנו רואים איראנים צועקים בגרון ניחר תודה לישראל ואף מניפים את דגל ישראל, מרגש מאוד ומלמד אותנו רבות, עד כמה המלחמה כבר הצליחה ובעזרת השם עוד נראה הרבה ניסים וישועות".

"נתניהו תודה רבה" | צפו
"נתניהו תודה רבה" | צפו| צילום: צילום: שמעון צדיקוב
"נתניהו תודה רבה" | צפו (צילום: שמעון צדיקוב)

3
הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו🙏💝
יהודיה
2
לא יודעת למה בכיתי, אבל ממש התרגשתי ויידעו כל העמים כי שם השם נקרא עלינו ויראו ממנו!
ישתבח שמו לעד
1
וואו
הזויי

