ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, יצא הערב (מוצ"ש) בהצהרה חריפה נגד המבצע הצבאי המשולב של ארצות הברית וישראל בשטח איראן.

לדברי ממדאני, "התקיפות הצבאיות היום על איראן - שבוצעו על ידי ארצות הברית וישראל - מסמנות הסלמה קטסטרופלית במלחמת תוקפנות בלתי חוקית". ראש העיר הוסיף כי הפעילות כוללת הפצצת ערים והרג אזרחים, וטען כי הציבור האמריקאי אינו מעוניין במלחמה נוספת שמטרתה שינוי משטר.

ממדאני הדגיש בדבריו כי "האמריקאים לא רוצים את זה. הם לא רוצים מלחמה נוספת במרדף אחר שינוי משטר. הם רוצים הקלה ממשבר שכר הדירה. הם רוצים שלום". במקביל לביקורת המדינית, הודיע ראש העיר על נקיטת צעדי ביטחון בתוך ניו יורק מתוך משנה זהירות. הוא ציין כי הוא נמצא בקשר רציף עם נציב המשטרה וגורמי ניהול החירום וכי הוחלט על הגברת התיאום בין הסוכנויות השונות.

באשר להיערכות המבצעית בשטח העיר, אמר ממדאני כי "אנו נוקטים צעדים פרודוקטיביים, כולל הגברת התיאום בין סוכנויות ושיפור הסיורים באזורים רגישים מתוך זהירות רבה". ראש העיר פנה באופן ישיר לתושבי ניו יורק ממוצא איראני והדגיש כי הם מהווים חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני כשכנים, בעלי עסקים, סטודנטים ומנהיגי קהילה. הוא חתם את דבריו בהבטחה כי העירייה תפעל להבטחת ביטחונם האישי בעת הזו.