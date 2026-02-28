כיכר השבת
לא ייאומן

ומי עומד לצד איראן? זוהראן ממדאני | ההצהרה המדהימה של ראש עיריית ניו יורק

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פרסם הערב הצהרת גינוי לתקיפה האמריקנית-ישראלית נגד איראן, ואף כינה אותה "לא חוקית" | ההצהרה המלאה והמדהימה של ראש עיריית ניו יורק (חדשות) 

6תגובות
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק )

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, יצא הערב (מוצ"ש) בהצהרה חריפה נגד המבצע הצבאי המשולב של ארצות הברית וישראל בשטח איראן.

לדברי ממדאני, "התקיפות הצבאיות היום על איראן - שבוצעו על ידי ארצות הברית וישראל - מסמנות הסלמה קטסטרופלית במלחמת תוקפנות בלתי חוקית". ראש העיר הוסיף כי הפעילות כוללת הפצצת ערים והרג אזרחים, וטען כי הציבור האמריקאי אינו מעוניין במלחמה נוספת שמטרתה שינוי משטר.

ממדאני הדגיש בדבריו כי "האמריקאים לא רוצים את זה. הם לא רוצים מלחמה נוספת במרדף אחר שינוי משטר. הם רוצים הקלה ממשבר שכר הדירה. הם רוצים שלום". במקביל לביקורת המדינית, הודיע ראש העיר על נקיטת צעדי ביטחון בתוך ניו יורק מתוך משנה זהירות. הוא ציין כי הוא נמצא בקשר רציף עם נציב המשטרה וגורמי ניהול החירום וכי הוחלט על הגברת התיאום בין הסוכנויות השונות.

באשר להיערכות המבצעית בשטח העיר, אמר ממדאני כי "אנו נוקטים צעדים פרודוקטיביים, כולל הגברת התיאום בין סוכנויות ושיפור הסיורים באזורים רגישים מתוך זהירות רבה". ראש העיר פנה באופן ישיר לתושבי ניו יורק ממוצא איראני והדגיש כי הם מהווים חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני כשכנים, בעלי עסקים, סטודנטים ומנהיגי קהילה. הוא חתם את דבריו בהבטחה כי העירייה תפעל להבטחת ביטחונם האישי בעת הזו.

View post on X

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (30%)

לא (70%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מטומטם לגמרי
חיים
5
בס"ד חתכת בוגד. טוב שאמר את זה על המדינה שלו. הדברים שאמר יקרבו את הסוף שלו. בארצות הברית לא סולחים לבוגד.
הצדיק ממדינת סדום
4
דביל צריך לקחת אותו לטהרן שיחיה שם החתיכת נבילה הזאת
שימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר