מנהיגה העליון של איראן, איש הדת שהנהיג את הטרור האיראני מזה עשרות שנים סיים היום את חייו בתקיפה ישראלית היסטורית על מעונו, כך מאשרים הערב (מוצאי שבת) גורמים ישראלים בכירים.

לפי הדיווחים בישראל, התקיפה על מעונו של חמינאי בוצעה על ידי ישראל בלבד, ללא התערבות אמריקנית בחיסולו של ראש הנחש.

30 פצצות הוטלו על המתחם ממטוסי חיל האוויר הישראלים, מה שהביא למותו של חמינאי.

בשעות האחרונות היו ספקות אודות תוצאות התקיפה, אם כי ההערכות העלו שהוא אכן חוסל. הערב קיבלה ישראל את האישור הפורנזי למותו של המנהיג.

גורמים איראנים אישרו מוקדם יותר כי הם אינם מסוגלים לספק מידע אודות מצבו של המנהיג העליון, ונאום מתוכנן שלו בוטל.

בשעות האחרונות, כך לפי הדיווח, הוצג לראש הממשלה בנימין נתניהו תיעוד של גופתו המחוררת של המנהיג העליון מרסיסים.

מוקדם יותר הערב מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה לציבור שבה אמר כי המתחם של חמינאי בלב טהראן - הושמד ורמז כי מתרבים הסימנים לכך ש"הרודן איננו".

נתניהו פנה לאזרחי איראן ואמר: "בקרוב יגיע הרגע שלכם לצאת לרחובות בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה להפיל את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים".

באיראן דיווחו מוקדם יותר הערב כי חתנו וכלתו של חמינאי נהרגו גם הם בתקיפות.